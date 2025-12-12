“La solución es rebajar la canalización del río Segre” a su paso por Lleida, dice al alcalde Fèlix Larrosa

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Las obras en la canalización para evitar la inundabilidad de Cappont deberán permitir desencallar proyectos largamente reivindicados, como el instituto del barrio. El alcalde, Fèlix Larrosa, explicó que “siempre pensábamos en hacer crecer las barandillas y barreras, y al final hemos encontrado otra solución. Con la excepción del muro de Grenyana, que sí se debe recrecer, la solución de la inundabilidad pasa por rebajar [la canalización]”. Indicó que analizará esta solución la semana que viene en una reunión con el presidente de la Conferencia Hidrográfica del Ebro (CHE).

Por otra parte, Larrosa destacó que el presupuesto permitirá arrancar las actuaciones del plan integral del Centro Histórico, así como el impulso de una Casa Lila como espacio de atención integral a las mujeres, que dejará de estar en la calle Cavallers.

La teniente de alcalde Carme Valls subrayó que se destinarán 7,8 millones al proyecto del hub cívico de Balàfia, otros 4 para que el Parc Agrobiotech pueda acoger una incubadora en biotecnología, y 647.000 euros para “convertir el Mercat del Pla en un nuevo espacio cooperativo”.

El presupuesto se centra en cinco ejes: bienestar e igualdad (con 65,7 millones), vivienda (con 7), transformación urbana (con 95), seguridad (con 21) y promoción económica (con 27). La partida de inversiones se doblará hasta los 63,2 millones.