El exdirector de Urbanismo de Lleida: 'No veo problema en el instituto de Cappont, los que hablan no han vivido una inundación'

Josep Maria Llop era el director de Urbanismo del ayuntamiento de Lleida hace 42 años, por lo que vivió en primera línea la riada y fue el responsable de la gestación del proyecto de la canalización del río para dar respuesta a posibles nuevas avenidas. A la hora de comparar esa inundación con la que ahora ha devastado varios municipios de València, destaca que hay una gran diferencia.

“La fuerza del agua es igual a la masa por la aceleración al cuadrado, y cuanto más pendiente es el terreno, más velocidad, y aquí la pendiente es mucho más suave”, señala, indicando que es de alrededor de 1,5 metros por cada mil. “Entre Chiva y Paiporta hay 27 kilómetros y una pendiente significativa, mientras que entre el Pirineo y Lleida hay una distancia siete veces mayor, allí la fuerza fácilmente ha sido diez veces mayor”, indica.

Sobre el proyecto de la canalización, afirma que el hecho de vivir la inundación hizo que Fernando Cequier (que era el ingeniero jefe de la Paeria) y él mismo “aprendiéramos mucho de ingeniería hidráulica y pudimos negociar con los ingenieros del Estado sabiendo más que ellos”. “Nos costó tres años convencerles de que la solución actual, un parque que también sirve de canal, en vez de un simple canal, funcionaba, y el proceso para hacerlo duró otros 12 años”, recuerda.

Detalla que al margen de la obra en sí de la propia canalización hubo que expropiar almacenes y casas que estaban afectados, construir colectores para la margen izquierda, ya que el alcantarillado desembocaba en el río, ejecutar la conducción subterránea del Noguerola desde delante de la estación hasta donde ahora se une al Segre y completar la red de saneamiento y construir la depuradora, además de otras obras menores.

Llop también se pronuncia sobre la situación de riesgo de inundabilidad de Cappont, que entre otros aspectos está frenando la construcción del nuevo instituto. “No veo ningún problema”, responde al ser preguntado sobre si el instituto puede construirse, y acto seguido lo explica muy gráficamente: “Si hubiera un caso extraordinario de un caudal de más de 4.000 metros cúbicos [en 1982 fueron 3.600] e incluso si no se laminara bien a través de las presas, el barrio se inundaría, pero el agua no arrastraría ninguna casa y no habría víctimas mortales si se avisara con antelación, porque no tiene la misma fuerza que en València”.

“Los que hablan de estas cosas no han vivido una inundación”, afirma. “Hay países de Europa donde hay áreas urbanas inundables”, explica, aunque precisa que hay que hay que adaptar las actuaciones urbanísticas a esta situación, poniendo como ejemplo que “ahora no se harían sótanos como los que hay en los bloques Zafer”, que están ubicados en el centro de Cappont.