Se acerca uno de los días más esperados del año, el sorteo de la Lotería de Navidad 2025 que se celebrará el próximo 22 de diciembre. Miles de catalanes y españoles estarán pendientes de esta tradicional cita navideña que reparte millones de euros por todo el territorio. En Cataluña, hay tres localidades que destacan especialmente por su fortuna histórica con el primer premio a pesar de su población, según los datos oficiales de la SELAE (Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado).

Cataluña ocupa el tercer lugar en el ranking de comunidades autónomas donde más veces ha caído el Gordo a lo largo de la historia. En total, el primer premio ha tocado 85 veces en territorio catalán.

Sort, la población más afortunada de Cataluña

Más allá de Barcelona, donde, por población, el Gordo ha caído 44 veces, Sort es el pueblo de Cataluña donde más veces ha tocado el premio y el segundo municipio que más 'suerte' ha dado, haciendo honor a su nombre. El pequeño municipio leridano de 2.213 habitantes ha sido premiado con el Gordo en cuatro ocasiones, todas ellas a la famosa administración de La Bruixa d'Or. Los años 2003, 2004, 2007 y 2017 fueron especialmente afortunados para Sort, con la peculiaridad de que el primer premio cayó dos años consecutivos (2003 y 2004). Este fenómeno ha convertido la localidad pirenaica en un auténtico polo de atracción para compradores de décimos de toda Cataluña y el resto de España.

Vic iguala el hito de Sort

Vic también se puede considerar afortunada. Desde 1817, cuando empezó el sorteo, la capital de Osona se ha llevado el Gordo hasta 4 veces. La última vez, en el 2005, cuándo tocó el Gordo con el número 20085.

Sabadell, cuarta en el ranking de fortuna

La capital vallesana ocupa la cuarta posición después de haber recibido el Gordo en tres ocasiones: los años 1969, 1998 y 2018. El Vallès, en general, parece tener buena estrella con la Lotería de Navidad, ya que Sant Quirze del Vallès ha sido afortunado dos veces en los últimos treinta años (2008 y 2018). También Granollers ha tenido su cuota de suerte, con primeros premios en 1979 y nuevamente en el 2018.

Distribución del Gordo en Cataluña

La distribución de los 85 primeros premios que han caído históricamente a Cataluña muestra un claro predominio de Barcelona, que lidera el ranking con 68 premios. La siguen Lleida con 7 primeros premios, Girona con 6 y, finalmente, Tarragona con 5.

Tanto Sort como Sabadell, además de su fortuna con la Lotería, ofrecen una variada oferta gastronómica y cultural que puede complementar perfectamente una visita por adquirir los décimos con la esperanza de que la suerte vuelva a sonreír en estas localidades catalanas.