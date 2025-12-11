El rey emérito Juan Carlos habla en su libro de este ritual en el Pirineo de Lleida: "No me lo perdía bajo ningún concepto"

El rey emérito Juan Carlos habla a su libro de un ritual en el Pirineo: "No me lo perdía bajo ningún concepto"

Les librerías de Lleida tienen disponible desde el pasado miércoles las memorias del rey emérito Juan Carlos I, tituladas "Reconciliación" (Planeta), que se están vendiendo "como cualquier otra novedad", según señalan desde los establecimientos locales.

El libro, que salió a Francia hace un mes antes de su publicación en España, ya había generado expectación entre los clientes leridanos, que ahora se acercan por "curiosidad y morbosidad".

Lleida, presente en el libro

En varios fragmentos de su libro de memorias, Juan Carlos I relata con especial afecto su vinculación con Baqueira Beret, la estación de esquí situada en los Pirineos leridanos, que describe como un refugio querido y un espacio de convivencia familiar. El monarca no sólo la presenta como un lugar de descanso, sino también como el escenario de momentos políticos y personal trascendental. En un pasaje, explica cómo, después de una comparecencia pública, viajó con la reina Sofía a Baqueira para recuperar fuerzas, pero aquella misma noche recibieron la noticia de la muerte de la reina Federica, madre de Sofía.

La estación de esquí leridana también fue escenario de encuentros políticos delicados. El rey revela que convocó al general Alfonso Armada a cenar en Baqueira para conocer de primera mano el estado de ánimo de las tropas en un momento de inestabilidad política y militar. Hay que recordar que Armada, que había sido gobernador militar de Lleida, acababa de ser ascendido a segundo jefe del Estado Mayor, a pesar de la oposición de Adolfo Suárez. Además, Juan Carlos I recuerda un atentado frustrado de ETA en Baqueira el invierno de 1986, cuando una bomba estalló cerca del Hotel Montarto.

Los Pirineos como espacio familiar y promoción turística

A sus memorias, el rey emérito destaca que las vacaciones de esquí en los Pirineos eran un ritual ineludible dentro de su agenda personal. "Tenía mi vida familiar, con sus rituales ineludibles que no me perdía bajo ningún concepto: las vacaciones de esquí en los Pirineos...", escribe el monarca, subrayando la importancia de estas escapadas para reforzar el vínculo con su familia y con el territorio.

Juan Carlos I también reivindica su papel como promotor turístico de las estaciones de esquí del Pirineo, como Baqueira Beret o Boí Taüll. "Cada estancia de esquí en los Pirineos reforzaba el atractivo de la región y de este deporte que los españoles a duras penas practicaban antes de mi reinado", afirma a sus memorias, que llegan en un momento en que las estaciones del Pirineo leridano preparan la temporada 2025-2026 con una oferta que combina esquí alpino, esquí de fondo, raquetas de nieve y actividades a la naturaleza.