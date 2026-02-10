¿Podrá el muro proteger al barrio de Cappont de futuras inundaciones? Hablan los expertos

Tras las devastadoras inundaciones ocasionadas por la DANA en Valencia, España, el foco se ha puesto en el riesgo de inundación que enfrentan diversas localidades y municipios de Lleida, incluyendo su capital. Uno de los temas más debatidos es el mapa de inundabilidad del barrio de Cappont , que se encuentra bajo la constante amenaza de las crecidas del río Segre debido a la falta de medidas de protección adecuadas.

La Paeria de Lleida lleva años intentando modificar esta catalogación de riesgo, que ahora impide la construcción del tanto reivindicado instituto de Cappont. Por eso, está a punto de dar un paso importante, adjudicando el proyecto de construcción de un muro de protección en el camino de Grenyana, al lado de las compuertas de la Mitjana, que tendrá que contar con el visto bueno del Ministerio y de la Confederación Hidrográfica del Ebro. También se actuará en otros tres puntos críticos: el cruce de la avenida Tortosa con la avenida del Segre, ante el Ayuntamiento y a la pasarela de los Camps Elisis.

El muro de contención de Grenyana, en Lleida

¿Sin embargo, garantizará este muro que Cappont deje de ser inundable? Según el profesor de la Universidad de Lleida, doctor en biología y experto en gestión de recursos hídricos Antoni Palau, "la garantía del 100% no existe". Lo que hará el muro es aumentar la protección ante crecidas con un caudal máximo de un determinado periodo de retorno. "Cappont dejará de ser inundable por las riadas y avenidas de agua por las cuales se ha calculado el diseño del muro. Si se ha calculado por un periodo de retorno de 50 años, no será inundable según la máxima riada que ha habido en 50 años, y que incluye la gran riada de 1982. Si se ha calculado por un periodo de retorno de 100 años, no será inundable según la máxima riada que ha habido en 100 años", explica Palau.

No obstante, el profesor alerta de que eso no se trata de una ciencia exacta y que hay que tener en cuenta los cambios que ha tenido el río Segre desde 1982, como la construcción del pantano de Rialb y la implantación de sistemas informáticos. "El pantano de Rialb, que se empezó a construir el año 1992, tiene un gran poder de laminación de agua, y hoy, si hubiera un inicio de riada que empezara en Pont de Bar, como fue el año 1982, los sistemas informáticos y automáticos empezarían a preparar las presas y embalses para que pudieran aguantar una avenida fuerte", añade.