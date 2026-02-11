Suspendida la actividad educativa, sanitaria no urgente y deportiva este jueves por fuerte viento

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha anunciado este miércoles la suspensión de la actividad educativa, universitaria y deportiva este jueves y también la sanitaria que no sea urgente por el fuerte viento. El Govern pide evitar desplazamientos y recomienda el teletrabajo, y esta tarde celebrará una nueva reunión para valorar si se toman medidas adicionales. La portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, ya había apuntado esta mañana que no se descartaba suspender la actividad ferroviaria. Protección Civil ha enviado un ES-Alert hacia las 18.00 horas para informar de las medidas que se aplicarán. La duración de la resolución que firmará el Govern es desde la medianoche del jueves hasta las 20 horas del mismo día.

Limitaciones para este jueves Suspensión de las actividades educativas, sanitarias no urgentes, sociosanitarias y deportivas

Evitar desplazamientos innecesarios y aplicar el teletrabajo siempre que sea posible

Cierre de todos los espacios naturales no urbanos y prohibición de las actividades previstas

Además, desde Protección Civil de la Generalitat se insiste en extremar las precauciones sobre todo cuando se esté en el exterior. Hay que evitar las zonas arboladas dado que el suelo se encuentra muy húmedo y el viento puede hacer caer los árboles. Mucha atención a elementos de edificios y de mobiliario urbano que se puedan desprender: muros, semáforos, contenedores, andamios, carteles, etc. Con respecto a la movilidad, hay que evitarla y sobre todo paras los vehículos de dos ruedas u otros vehículos de movilidad personal.

El jefe del área de predicción del Servicio Meteorológico de Catalunya, Santi Segalà, ha señalado que la ventolera que se prevé es "de primera categoría" y ha afirmado que el del jueves es "el primer plato". De hecho, es la primera vez que se hace uso del Es-Alert por un episodio de viento.

Según ha dicho Segalà, el episodio tendrá dos máximos, el primero será este jueves con el viento que llegará a todas las comarcas de Catalunya "sin excepción" y el segundo será el sábado. Las rachas de viento que han empezado este miércoles han llegado a los 140 km/h en zonas como el Vallès Oriental o 115km/h. Ya se ha emitido avisos de peligro de grados 5 y 6 porque se esperan rachas de más de 90 y 100 km/h durante el episodio. El temporal de viento, ha remarcado, afectará a toda Catalunya con más o menos medida.

Parlon ha pedido extremar la precaución ante estas previsiones meteorológicas y ha advertido que el viento puede causar estragos en zonas urbanas por la caída de árboles, farolas o paradas de bus, susceptibles de generar incidentes en la vía pública. Además, ha apuntado que las fuertes lluvias de los últimos días hacen que el suelo mojado sea más proclive a la hora de causar incidentes relacionados con el arbolado, especialmente en entornos urbanos y parques naturales.

"Ante eso y para garantizar que la población recibe instrucciones claras, aprobaremos resolución que entrará en vigor esta medianoche y vigente hasta las 20h del 12 de febrero donde pediremos a la población que evite desplazamientos no estrictamente necesarios", ha anunciado. Así, recomiendan el teletrabajo siempre que sea posible y evitar la movilidad.

Así, Parlon ha dicho que se suspenderá la actividad educativa, deportiva y universitaria de cara al jueves. También suspenderán actividad los centros adscritos a las universidades y la actividad sanitaria no urgente. Por otra parte, también se verán afectadas las actividades deportivas individuales y colectivas en espacios abiertos, parques naturales y jardines urbanos. La consellera ha añadido que mañana la situación de alerta podría pasar a emergencia por el volumen de incidencias que se podrían encontrar. En todo caso, a las 17 h se volverá a reunir el comité técnico para ver si hace falta alguna medida complementaria. Sobre la posible suspensión de la actividad ferroviaria, Parlon ha dicho que todavía hay que prever cómo quedan las infraestructuras.