DIRECTO | Las afectaciones del episodio de viento en las comarcas de Lleida

13:28 Una noticia de Lleida TV 13:28 12/02/2026 13:28 12/02/2026

13:11 Ascienden a 16 los avisos por fuerte viento en Lleida 13:14 12/02/2026 13:14 12/02/2026 Los Bombers de la Generalitat han atendido 16 avisos relacionados con el fuerte viento desde la medianoche en la demarcación de Lleida. En el conjunto de Catalunya suben hasta los 1.616 avisos, la mayoría de ellos en Barcelona

13:11 Actualización de rachas máximas de viento en el llano de Lleida 13:12 12/02/2026 13:12 12/02/2026 Con los datos del Meteocat hasta las 11.30 horas, se han registrado rachas máximas de viento de 79,9 km/h en Les Borges Blanques; 83,5 km/h en Alguaire; 71,6 km/h en Massoteres; 75,2 km/h en Lleida ciudad; 64,4 km/h en Tàrrega o 65,9 km/h en Tremp.

12:46 La alta velocidad Madrid-Lleida-Barcelona ha estado detenida por plásticos en la catenaria 12:48 12/02/2026 12:48 12/02/2026 Los trabajos de retirada de unos plásticos que han quedado en la catenaria de la línea de alta velocidad en el Camp de Tarragona ha obligado a parar el servicio temporalmente entre Madrid y Barcelona. Los trenes ya han reanudado la circulación



11:17 En la Segarra, poca afectación por el viento 11:17 12/02/2026 11:17 12/02/2026 Actualización del estado en la Segarra, que está marcada en rojo en el mapa. El alcalde de Guissona, Jaume Ars, explica que no hay ninguna afectación a la población, con una situación de normalidad absoluta y "como en otros días de viento". Con respecto a Sant Guim de Freixenet, el alcalde Francesc Lluch también explica que no hay ningún incidente. Afirma que incluso ayer hacía más viento que hoy, que hace el tiempo habitual en la zona, pero nada extraordinario. Informa Jordi Bonilla.

11:12 En el Pirineo de Lleida, imágenes del viento en el Pont de Suert 11:12 12/02/2026 12:12 12/02/2026 Vídeo de Carmen León Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diari Segre (@segrediari)

10:58 Una rama de grandes dimensiones, a punto de caer en la avenida Tarradellas de Lleida 11:00 12/02/2026 11:00 12/02/2026 Los Bombers trabajan en la retirada de una rama de grandes dimensiones que está a punto de caer en la avenida Tarradellas de Lleida. Se trata de un árbol del recinto de los Camps Elísis. Los bomberos esperan que el coche que se encuentra debajo sea apartado para poder retirar la rama.



10:34 Seis salidas de los Bombers por viento en la demarcación de Lleida 10:36 12/02/2026 10:36 12/02/2026 Los Bombers de la Generalitat han atendido 6 avisos relacionados con el fuerte viento desde la medianoche en la demarcación de Lleida. Es uno más que en el balance publicado a las 08.00 horas.



En el conjunto de Catalunya los avisos ascienden a 870, la mayoría de ellos en Barcelona.



10:28 Cae un árbol en Andorra y daña varios vehículos 10:29 12/02/2026 10:29 12/02/2026 Un árbol de grandes dimensiones ha caído en la avenida Salou de Andorra y ha causado daños en varios vehículos que circulaban por la vía. Ninguna persona ha resultado herida. Policia Andorra

10:00 Registradas rachas de 80 km/h en el llano de Lleida y de 120 km/h en la montaña 10:02 12/02/2026 10:02 12/02/2026 Hasta las 08.30 horas, según los datos de las estaciones automáticas del Meteocat, se han registrado rachas de viento de hasta 60.8 km/h en la ciudad de Lleida; de 79,9 km/h en Alguaire; 70,6 km/h a Castellnou de Seana o de 65,5 km/h en Cervera.



En la montaña habido hasta ahora rachas de 96,5 km/h en el Montsec d'Ares y de 120 km/h en la cota 2.500 de Boí.



09:45 La ventolera obliga a cancelar más de cuarenta vuelos en el Prat 09:46 12/02/2026 09:46 12/02/2026 La fuerte ventolera de este jueves por la mañana en el este de Catalunya impacta en la movilidad. En el aeropuerto del Prat ya se ha anunciado la cancelación de al menos 44 vuelos, entre salidas y llegadas, y se han tenido que hacer varias desviaciones, según ha informado Aena. Además, en Rodalies se ha tenido que interrumpir el servicio de la línea R11 entre Girona y Maçanet-Massanes por la caída de un árbol en Caldes de Malavella. También han tenido que cerrar las estaciones de Premià y Malgrat de Mar del R1 por "seguridad", y la estación de Barberà del Vallès.

09:24 Calles vacías en el centro de Tàrrega 09:24 12/02/2026 09:24 12/02/2026 Informa L. Pedrós

08:53 En Cervera: "hace un día de viento" 08:53 12/02/2026 08:53 12/02/2026 Normalidad en Cervera. "Un día normal que hace viento". Poca cosa más. En Cervera capital poca gente por la calle. Un cable se ha descolgado de una fachada.

08:50 El viento, en Cervera 08:50 12/02/2026 08:50 12/02/2026

08:50 El viento en Lleida, en estos momentos 08:50 12/02/2026 08:50 12/02/2026

08:48 Suspendida la actividad sanitaria programada pero se garantiza la urgente, la diálisis y la cirugía oncológica 08:49 12/02/2026 08:49 12/02/2026 La actividad sanitaria se encuentra restringida este jueves por el temporal de viento pero se garantiza toda la actividad urgente. El Departamento de Salud ha informado que queda suspendida la actividad quirúrgica, ambulatoria y de exploraciones complementarias ambulatorias. En cambio, se mantienen la diálisis, los hospitales de día de oncología, la radioterapia, la cirugía oncológica y las exploraciones complementarias de las personas ingresadas.



Los Centros de Atención Primaria (CAP) estarán abiertos con el equipo sanitario suficiente para atender posibles incidencias y se hará toda la actividad ambulatoria que se pueda hacer por vía telemática.



08:45 Los Bombers atienden 5 avisos por el viento en la demarcación de Lleida 08:46 12/02/2026 08:46 12/02/2026 Los Bombers de la Generalitat han atendido 5 avisos relacionados con el viento entre la medianoche y las ocho de la mañana en la demarcación de Lleida, ninguno de ellos grave –árboles y una valla de una obra–.



En el conjunto de Catalunya, los Bomberos han atendido 199 avisos relacionados con el fuerte viento, 125 de los cuales se han concentrado en la última hora. Por regiones, la que acumula más alertas es la Metropolitana Nord (99), seguimiento de la Sud (49) y la de Girona (39).



08:24 Cae una barrera del tren a Tàrrega 08:24 12/02/2026 08:24 12/02/2026 Los trenes van más a poco en poco del normal. Eso provoca que desde las 8 de la mañana las barreras estén bajadas. El tren ha estado parado hasta que ha recibido la orden para que pudiera pasar. Así, las barreras han estado bajadas unos 25 minutos. Además, una está rota.

08:18 En Tàrrega, el Parque de Sant Eloi , cerrado 08:18 12/02/2026 08:23 12/02/2026 Informa Laia Pedrós. El Parque de Sant Eloi se encuentra desde ayer por la noche cerrada por riesgo de viento y caída de árboles.