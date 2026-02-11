SEGRE
Suspesa l’activitat educativa, universitària i esportiva aquest dijous i també la sanitària no urgent

El Govern recuerda que los trabajadores tienen derecho a un permiso retribuido si no se puede llegar al trabajo por el viento

El Departamento de Trabajo recomienda evitar desplazamientos y facilitar el teletrabajo durante la alerta roja por viento

Un contenedor tumbado por el viento en Lleida en un temporal anterior.

El Govern ha recordado este miércoles que los trabajadores tienen derecho a un permiso retribuido si no pueden llegar al lugar de trabajo a causa de la alerta por riesgo de viento. El Ejecutivo pide evitar los desplazamientos y priorizar el teletrabajo ante un fenómeno meteorológico catalogado como "riesgo extremo". De la misma manera, el Ejecutivo ha suspendido actividades educativas y asistenciales este jueves en toda Catalunya. Desde el Departamento de Trabajo han recomendado facilitar el teletrabajo siempre que sea posible mientras dure el episodio. El artículo 37.3 g del Estatuto del Trabajador permite un permiso de hasta cuatro días por "fenómenos meteorológicos adversos".

El permiso que pueden solicitar a los trabajadores es de hasta 4 días prorrogable mientras duren las circunstancias que lo han motivado.

Precisamente, Protección Civil tiene previsto enviar una ES-Alert a toda la población esta tarde indicando las limitaciones que habrá en vigor entre medianoche y las 20 horas del jueves.

