El Govern recuerda que los trabajadores tienen derecho a un permiso retribuido si no se puede llegar al trabajo por el viento

El Govern ha recordado este miércoles que los trabajadores tienen derecho a un permiso retribuido si no pueden llegar al lugar de trabajo a causa de la alerta por riesgo de viento. El Ejecutivo pide evitar los desplazamientos y priorizar el teletrabajo ante un fenómeno meteorológico catalogado como "riesgo extremo". De la misma manera, el Ejecutivo ha suspendido actividades educativas y asistenciales este jueves en toda Catalunya. Desde el Departamento de Trabajo han recomendado facilitar el teletrabajo siempre que sea posible mientras dure el episodio. El artículo 37.3 g del Estatuto del Trabajador permite un permiso de hasta cuatro días por "fenómenos meteorológicos adversos".

El permiso que pueden solicitar a los trabajadores es de hasta 4 días prorrogable mientras duren las circunstancias que lo han motivado.

Precisamente, Protección Civil tiene previsto enviar una ES-Alert a toda la población esta tarde indicando las limitaciones que habrá en vigor entre medianoche y las 20 horas del jueves.