La nieve baja de cota en el Pirineo leridano y obliga a circular con cadenas en una veintena de carreteras

Publicado por redacción / ACN Creado: Actualizado:

La nieve vuelve a caer este viernes, en algunos puntos de forma intensa, y llega hasta cotas relativamente bajas del Pirineo, dejando el paisaje blanqueado. En el municipio de Baix Pallars (Pallars Sobirà), a 867 metros de altitud, se han acumulado 2 centímetros. Mientras tanto, en el núcleo de Viu de Llevata (1.240 m), en el Pont de Suert, los grosores de nieve son de unos 10 centímetros. Con respecto a las carreteras, hay una veintena de afectadas en la demarcación de Lleida. Así, hay acumulación de nieve y hielo en la calzada en la N-230 en Vielha e Mijaran. Además, en esta carretera hay que circular con cadenas desde el Pont de Suert. También por el puerto de la Bonaigua (C-28), entre Naut Aran y Alt Àneu, y el Port del Cantó (N-260), entre Monferrer y Soriguera.

En la N-260 también hay que circular con cadenas en el tramo entre Sarroca de Bellera y el Pont de Suert. Otras vías afectadas por la nieve son la C-462 en los tramos entre la Coma i la Pedra y Josa i Tuixén y el que va de la Vansa i Fórnols a Alàs i Cerc; la C-563 en Josa i Tuixén; el LV-4241 en el Coll de Jou, entre Guixers y Sant Llorenç de Morunys; y la BV-4031 entre Castellar de n'Hug i Toses. Consulta aquí el estado de las carreteras en tiempo real

Tráfico pide extremar la prudencia

El Servicio Catalán de Tráfico (SCT) ha emitido una alerta por la previsión de nieve en las carreteras del Pirineo occidental, entre este viernes y sábado. En este sentido, ha aconsejado equipar los vehículos con cadenas y llevar el depósito de combustible lleno. Además, ha recordado la importancia de tener el móvil cargado en caso de emergencia. Al mismo tiempo, ha recordado a los usuarios que hay que consultar el estado del tráfico y las posibles afectaciones antes de salir para garantizar un viaje seguro.