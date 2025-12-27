El viejo hotel de Lleida Ilerda quedará vacío tras más de diez años

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El edificio que albergó hasta 2012 el histórico hotel Ilerda, a los pies de la LL-11, quedará vacío tras el próximo cierre del gran bazar China Center, que fue inaugurado en 2014 en la planta baja. Sus titulares se verán forzados a cerrarlo en las próximas semanas, dejando el inmueble vacío tras más de una década, porque el local de la tienda cambió de manos recientemente y el nuevo dueño no les ha renovado el contrato de alquiler. Así lo afirmaron a este diario fuentes del negocio, que señalaron que el propietario les explicó que tiene un proyecto para seguir dando uso al espacio, aunque desconocen cuál.

El bazar lleva varias semanas en liquidación, con descuentos de hasta el 50%. Aunque muchas de las estanterías ya están vacías, sus titulares tienen margen para seguir abriendo durante las primeras semanas de 2026. Explicaron que “nos ha ido bien, habríamos seguido más tiempo y es una pena tener que cerrar”, pero no se trasladarán a ninguna otra zona de la ciudad porque consideran que ya hay demasiados bazares en Lleida.

Por otra parte, los propietarios de la tienda lamentaron los robos recurrentes que han sucedido en el edificio, que se encuentra en un estado prácticamente ruinoso y con las ventanas arrancadas desde hace más de medio año. “Suena la alarma cuando alguien se cuela en la zona del antiguo hotel, pero no viene la policía ni nadie”, explicaron. “También han entrado en la tienda en alguna ocasión, y se han llegado a enganchar al agua y la luz”, añadieron.

El ayuntamiento ha multado varias veces al titular del antiguo hotel, Divarian Propiedad (vinculado al fondo Cerberus), por no ejecutar obras de conservación que requirió en el edificio, que tiene aluminosis. Los dueños del bazar indicaron que el local de la tienda no es del mismo propietario.