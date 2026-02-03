Fèlix Larrosa anuncia un comisionado de alcaldía que velará por el buen estado de los espacios públicos

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha anunciado este martes la creación de un comisionado de alcaldía que se encargará de velar por el buen funcionamiento de todo los relativo a espacios públicos de la ciudad, coordinando todos los servicios y empresas concesionarias. Este nuevo comisionado tendrá al servicio un cuerpo de inspección que tendrá capacidad sancionadora, según ha explicado Larrosa durante su encuentro anual con los medios de comunicación. El comisionado estará liderado por Jordi Domingo, que hasta ahora era jefe del servicio de urbanismo.

Durante su intervención, el alcalde ha defendido que sin el nuevo presupuesto municipal, que es de 278 millones de euros y que ya ha quedado aprobado, no se podría hacer el nuevo contrato limpieza ni renovar el de teleasistencia, así como hacer actuaciones para evitar la inundabilitat del barrio de Cappont. El alcalde ha añadido que en breve presentarán estas actuaciones pactadas con el gobierno central y ha reiterado que harán obras para que la canalización tenga más capacidad. Además, Larrosa ha afirmado que el nuevo POUM permitirá desbloquear el Plan de la Estación y que la Paeria tiene 120 proyectos en marcha.

Más viviendas asequibles en la ciudad

Por otra parte, Larrosa anuncia que el consistorio está a punto de dar licencia para 190 viviendas asequibles, que se sumarán a las 159 que ya se están construyendo. Los nuevos pisos sociales hacer a través de colaboración público-privada, con la cesión gratuita de superficie de solares municipales durante 75 años. Además, en febrero el ayuntamiento aprobará una bonificación del 95% del IBI en viviendas asequibles.

Carpetazo definitivo al expediente de la mezquita en el polígono

Otro anuncio de Larrosa ha sido que la comunidad islámica Ibn Hazm ha retirado su petición para construir una mezquita en el polígono del Camí dels Frares de Lleida, y por lo tanto, decae definitivamente el expediente.

Hay que recordar que el gobierno de la Paeria renunció a llevar la adjudicación del solar para la mezquita al pleno al no recibir el apoyo de ningún grupo de la oposición. El ayuntamiento optó por la adjudicación directa a petición de los musulmanes, después de que la licitación que convocó previamente quedara desierta. Este expediente de adjudicación directa de una parcela en el polígono contemplaba un plazo de 50 años y un canon de sólo 50.000 euros.

Las obras del centro comercial Promenade empezarán el 26 de febrero

Larrosa ha adelantado que las obras de Promenade Lleida empezarán el 26 de febrero con la colocación de la primera piedra del centro comercial, el primero del que dispondrá la ciudad. El alcalde ha detallado que la primera fase de las obras en Torre Salses supondrá una inversión de 43 millones de euros y se centrará, principalmente, en la construcción de un edificio que reunirá a varios operadores.