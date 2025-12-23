El Grup Cultural Garrigues estrena la Casa de la Festa de Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Una fiesta con la participación de los elementos de la cultura popular y tradicional catalana que impulsa el Grup Cultural Garrigues inauguró ayer el nuevo local de esta entidad cultural de Lleida en el número 45 de la calle Indíbil i Mandoni, en la Mariola. Bautizado con el nombre de la Casa de la Festa, el espacio exhibirá de forma permanente figuras festivas populares como L'Àliga y el Lleó de Lleida y gigantes y cabezudos.