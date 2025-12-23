SEGRE

EQUIPAMIENTOS

El Grup Cultural Garrigues estrena la Casa de la Festa de Lleida

El Grup Cultural Garrigues estrena la Casa de la Festa de Lleida - JORDI ECHEVARRIA

El Grup Cultural Garrigues estrena la Casa de la Festa de Lleida - JORDI ECHEVARRIA

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

En:

Una fiesta con la participación de los elementos de la cultura popular y tradicional catalana que impulsa el Grup Cultural Garrigues inauguró ayer el nuevo local de esta entidad cultural de Lleida en el número 45 de la calle Indíbil i Mandoni, en la Mariola. Bautizado con el nombre de la Casa de la Festa, el espacio exhibirá de forma permanente figuras festivas populares como L'Àliga y el Lleó de Lleida y gigantes y cabezudos.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking