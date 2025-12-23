“Quiero ‘iluminar’, dar visibilidad a la mujer mayor que se rebela”

Una esposa y madre ejemplar que, superados de largo los cincuenta años, decide vivir de una forma totalmente opuesta a como lo había hecho hasta ahora. Esta es la decisión de Kate, la protagonista de Una dona de les teva edat (Proa), la nueva novela de la periodista y escritora Gemma Ruiz Palà (Sabadell, 1975), que ayer presentó en la librería La Fatal de Lleida en una actividad que “me encanta, me gusta el contacto directo con el lector, es como devolverle la confianza por haberme leído”. En su nuevo libro, la autora habla de la libertad de esta mujer para salirse del carril establecido en el estereotipo patriarcal y recuperar su pasión juvenil por la escultura. “Pero no reivindico nada, lo que quiero es visibilizar a un tipo de mujeres, envalentonadas por la fuerza de la experiencia, que un día deciden poner en práctica esta rebelión; iluminar a estas protagonistas que a menudo quedan en la oscuridad”, explicó la autora. Periodista cultural de TV3 desde hace casi treinta años, Ruiz confesó que “siempre me imaginé a una protagonista estadounidense, en la ciudad más cinematográfica, Nueva York, pero al final la llevé a Venecia, lejos de su entorno familiar, por la cuestión del arte, la pasión de Kate, y también porque en la novela quería mostrar la cara B de una ciudad tan turística y que sufre de una turistificación que la está matando”. Por otro lado, Ruiz avisa que “no es una novela para mujeres, una etiqueta que solo se utiliza con las escritoras y no con los escritores, que parece que solo ellos escriben para un público universal, pero sí que me gusta bromear asegurando que para muchos lectores hombres esta historia es ideal para entendernos a las mujeres, encontrarán respuestas a aquella expresión de ‘quien os entienda, que os compre’”. La escritora, ganadora hace tres años del Premi Sant Jordi con Les nostres mares, criticó la actual oleada reaccionaria que reivindica el regreso de la mujer al hogar, que en Estados Unidos se visibiliza en las redes con el movimiento trad wives, las ‘esposas tradicionales’. “Las que lo deciden y acatan se acabarán dando cuenta de las trampas de este prototipo, de esta jaula, de esta voluntad de querernos volver a encerrar en la cocina. Estas influencers que parece como si acaban de muñir una vaca y sacar un pastel de arándanos del horno no son en realidad amas de casa sino empresarias que se ganan muy bien la vida con este engaño”.