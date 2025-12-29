Traslado de emergencia con la autoescalera

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los bomberos de Lleida llevaron a cabo ayer el traslado de una persona que se encontraba indispuesta y que vivía en la calle Príncep de Viana. La intervención, solicitada por el SEM, requirió la utilización de un vehículo de autoescalera para acceder al lugar y bajar al afectado. El aviso fue recibido a las 15.17 horas. Posteriormente, la persona fue trasladada a un centro médico para recibir la atención sanitaria necesaria.