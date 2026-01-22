El Govern insiste en primar la conservación del arte de Sijena

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La consellera de Cultura, Sònia Hernández, reiteró ayer, en relación con el conflicto judicial por las pinturas murales del monasterio de Sijena, que el Govern ha actuado “en todo momento con el objetivo de garantizar que cualquier actuación judicial sea compatible con la preservación” de las obras. En su comparecencia en la comisión de Cultura del Parlament, sostuvo que se trata de un procedimiento judicial complejo que confronta la obligación de restitución dictada por sentencia firme y “el deber ético de preservar un patrimonio excepcional que se encuentra en situación de máxima fragilidad”. Hernández señaló que la Generalitat apuesta por “seguir poniendo de manifiesto ante las instancias jurídicas los argumentos técnicos que evidencian los riesgos que comporta el traslado de las pinturas” y por trabajar técnicamente con todas las partes implicadas en el litigio. También afirmó que lo seguirá haciendo defendiendo los principios de rigor técnico, seguridad patrimonial y transparencia, y que su objetivo es la preservación de las obras: “Este es nuestro compromiso y nuestro deber”. La titular de Cultura añadió que “no hay demasiado margen” y que se ha presentado un incidente de ejecución de la sentencia señalando los riesgos, negando que se trate de una maniobra de dilación.

Hernández considera que las pinturas de Sijena están en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) “en las mejores condiciones posibles, controladas, monitorizadas y estabilizadas” en un entorno óptimo de conservación. Además, aseguró que el patrimonio cultural es un bien que “trasciende a todos”, que tiene que llegar a las próximas generaciones y cuyo futuro debe decidirse con serenidad, conocimiento y responsabilidad. Por otra parte, el ayuntamiento de Orihuela ha contratado a Jorge Español, abogado del caso de Sijena, para recuperar un códice medieval que actualmente se conserva en la Biblioteca de Catalunya.

“Hay una palabra que comenzará a aparecer y es responsabilidad”

■ “El traslado tiene unas complicaciones inmensas, pero la retirada las tiene infinitas”, aseguró ayer Pepe Serra, director del MNAC, durante la comisión. “No tengo conocimiento de las condiciones del lugar de destino, pero lo importante es que nadie ha puesto por escrito las dificultades de la retirada, y hay una palabra que comenzará a aparecer, y es responsabilidad”, añadió. El PSC dijo que le gustaría que terminara el conflicto, porque “hay que hacer compatible la sentencia y la conservación de las obras”, señaló la diputada Rocío García. Mientras, Junts animó al Govern a “desenmascarar la situación que se está produciendo en el ministerio y esta dejadez de funciones por parte política y del funcionariado” del Instituto del Patrimonio Cultural (IPCE), afirmó el diputado Jordi Bertran.