Lleva treinta años trabajando en el cuerpo de los Mossos d’Esquadra, del que es subinspector. Por ello, Rafa Melero asegura que cuenta con ‘material’ para escribir las novelas que quiera. Este leridano de adopción, nacido en Barcelona en 1972, cuenta ya con una extensa trayectoria literaria ‘negra’ (que comenzó en 2013 con La ira del Fénix), a la que hoy miércoles se sumará una nueva novela, Sin indicios criminales (Destino), que mañana jueves presentará en la librería Abacus de Lleida a las 19.00 h , acompañado por la directora de SEGRE, Anna Sàez, y el comisario de los Mossos Josep Codina, jefe de la Regió Policial de Ponent.

¿Le ha costado que su jefe aceptara la invitación?

No, no, en absoluto. Evidentemente él domina todas las cuestiones policiales y puede ser un reto enfrentarse ante el público para hablar de literatura, y sin desvelar ‘espóilers’ de la novela. Pero ya recuerdo que mi primer libro lo presentó el entonces director general de los Mossos, Manuel Prat, y en otras dos conté con el Major Trapero. Nunca he recibido un no.

La novela se titula Sin indicios criminales. ¿A qué se refiere?

Pues en muchas ocasiones hay muertes en las que no se aprecian indicios criminales (como en el caso de la hija de uno de los protagonistas, que se ha suicidado), pero en cambio, esto no significa que no haya un culpable, sí hay un responsable. Y hasta aquí puedo explicar.

Pero la historia también tiene otras líneas argumentales.

Sí, quería tratar una cuestión de gran actualidad como son las bandas de mafias centradas en el narcotráfico y, sobre todo, los narcopisos en el Raval de Barcelona. De hecho, solicité incluso poder patrullar todo un día por este barrio barcelonés para comprobar la situación en directo. Tuve la suerte de poder hacerlo; la verdad es que muchos escritores pagarían, ‘matarían’ por poder vivir esta experiencia.

Hablando de matar, ¿hay mucha violencia en esta historia?

Lo que le pasa a la gente en la novela sucede en la realidad, que a veces es muy dura. Por ejemplo, torturas aberrantes y asesinatos. Incluso a veces trato de suavizar cosas que han pasado de verdad porque hay mucha sangre de por medio y pocos miramientos. Una cosa es encontrarte en realidad ante una víctima y otra es escribirlo.

Y las investigaciones no son cosas solo de los Mossos.

Otro de los frentes de la novela es mostrar la colaboración entre cuerpos policiales, en este caso con la Guardia Civil. Aunque las películas han fomentado la ‘competencia’ entre unos y otros, la realidad es que la colaboración resulta muy frecuente, con equipos conjuntos y buena coordinación. Y más actualmente, cuando Catalunya se ha convertido en uno de los grandes ‘huertos’ de Europa, donde se cultiva la droga y se exporta hacia Europa.

La publicación de la novela coincide con el festival BCNegra, al que le han invitado el viernes.

Es increíble, es la Champions de los festivales de novela negra en España. Participaré en una mesa redonda sobre la violencia criminal como un fenómeno de ‘proximidad’, muy relacionado con los narcopisos, un problema social que no puede solucionarse solo de forma policial. Hay que actualizar la legislación para poder actuar de forma más rápida, porque los delincuentes siempre acaban aprovechando las grietas legales.

Sin indicios criminales es ya su novena novela, y ahora en la editorial Destino.

¡Me ha costado 12 años llegar a Destino!... Estoy muy contento, es una editorial de referencia. Te da más promoción, mayor visibilidad en las librerías, mejor distribución y he contado con un equipo de profesionales que me ha ayudado mucho.