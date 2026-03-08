La leridana Mercè presenta su primer disco en el Orfeó

Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

El Espai Orfeó de Lleida acogió ayer la presentación del primer álbum de la artista de Almenar MERCÈ, Risc. El disco, lanzado a finales de enero, pudo escucharse por primera vez en directo en un concierto que inauguró el tour Show Simulator de la cantante, la experiencia escénica con la que llevará su proyecto a distintos escenarios, entre ellos el del festival Sónar el próximo 18 de junio en Barcelona. La actuación en el Orfeó suponía una cita especialmente significativa para la cantante, que destacó la ilusión de poder presentar su primer trabajo en Lleida. “Llevamos mucho tiempo planificando este concierto y me hacía especial ilusión que pudiera hacerse aquí, en mi casa”, explicó MERCÈ. El directo forma parte del concepto Show Simulator, un formato escénico que fusiona música y elementos visuales para crear una experiencia inmersiva. Sobre el escenario, MERCÈ estuvo acompañada por la violinista Elena Nieto y también interpretó algunos temas inéditos de su repertorio. “Es un show parecido al que llevaremos al Sónar, aunque aquí hay un par de canciones nuevas y un formato más informal”, señaló la artista. Antes de debutar con este primer álbum, MERCÈ ya había publicado varios sencillos que le valieron la beca Grup Cases de la Música en 2024.