Biel Mesquida, homenaje a medio siglo de letras

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El escritor y poeta mallorquín Biel Mesquida (Castelló, 1947) fue galardonado ayer con el 58º Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que otorga Òmnium Cultural. Mesquida, con más de 50 años de trayectoria, ha trabajado todos los géneros literarios —poesía, novela, teatro, artículos y crítica— siempre en lengua catalana. Su primera novela, L’adolescent de sal (1975), abrió las letras catalanas a corrientes internacionales y sigue siendo considerada revolucionaria. Durante la rueda de prensa en la que se comunicó el nombre del premiado, el jurado destacó que Mesquida es “un autor libre, activo y defensor de los valores que nos hacen humanos y apasionados en tiempos oscuros”. El premio, dotado con 20.000 euros, se entregará el 8 de junio en el Palau de la Música, en un acto que rendirá homenaje a su obra. La próxima semana, Mesquida publicará su nuevo poemario, Trast (LaBreu).