Els Firals de Bellvís, más vivos que nunca

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Bellvís vuelve este fin de semana a trasladarse al siglo XVIII con la 30ª edición de sus Firals, una de las celebraciones más emblemáticas del Pla d’Urgell. Las propuestas de recreación histórica, inspiradas en una renovada leyenda de la Anella de Cal Bufalà, son las protagonistas de un fin de semana ambientado en el contexto de la Guerra de Sucesión.

La jornada de ayer arrancó al mediodía con la llegada de pregoneros, tambores, grallas, gigantes infantiles, zancudos y malabaristas, para anunciar la apertura del mercado artesanal que, un año más, se convirtió en el principal escenario de la fiesta. Entre los primeros actos destacados figuró la representación con títeres de la leyenda, una propuesta que acercó a los asistentes el relato que da sentido a esta singular recreación.

Durante toda la jornada, las calles de la localidad se llenaron de personajes de época, soldados, nobles y vecinos ataviados con vestimentas de la época. Estaba previsto que los visitantes también disfrutaran de distintas propuestas gastronómicas, como el vermut de los Firals, una cata de vinos del mundo y, ya por la tarde, una degustación de cervezas artesanas.

A medida que avanzó la tarde, la leyenda continuó cobrando vida, lo que dejó algunos de los momentos más espectaculares de la jornada, de la mano de danzas, gigantes, el tradicional ball del búfal, acróbatas y fuego. Estaba previsto que la jornada concluyera con la Akampada Vikinga en el polígono de Les Planes, una propuesta dirigida especialmente al público joven.

Los Firals de Bellvís continúan hoy con una programación que incluye una chocolatada popular (10.00), una misa de canto gregoriano con la coral Espiga d’Or (11.30), el bautizo de los niños de la Casa Bufalà (12.30) y diversos espectáculos de artes escénicas. La tarde estará marcada por un recital de textos y poesía (19.45) y la reanudación de la leyenda y el desenlace de la historia de Joan y Maria en la Anella de Cal Bufalà, a las 20.00 en el escenario Mercat.