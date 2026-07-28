Jack Moore, hijo del legendario Gary Moore, invocará el espíritu de su padre en Lleida

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

“Todo se reduce a la sensación y al sentimiento”, decía Gary Moore, el legendario músico irlandés de Thin Lizzy y Skid Row y que, tres lustros después de morir, sigue en el top 15 de los guitarristas del blues y el rock tras haber sostenido en vida, o quizás por haberlo entendido así, que “la música no está para impresionar a la gente; la música debe sostenerse por sí misma, y los solos de guitarra no tienen nada que ver con eso”.

Su hijo Jack evocará su espíritu este domingo en el Cafè del Teatre del Escorxador (19.30 horas, 22 € anticipada en Entradium y 25 en taquilla), donde recala la gira Spanish Tour, Plays & Celebrate Gary Moore Music Legacy (concierto y celebración del legado musical de Gary Moore), de la Jack Moore Band, que visita Lleida entre varias participaciones en festivales de blues en Navarra, Madrid y Córdoba, entre otros lugares.

La propuesta incluye varios temas de su álbum Electric Ladyland (guiño a Jimi Hendrix), compuesto con el polifacético músico de origen polaco Quentin Kovalsky, su pareja artística oficial tras varios centenares de conciertos juntos, y la recuperación de varios de los clásicos que fue componiendo su padre a lo largo de su carrera, como Still Got The Blues, Midnight Blues, Parisienne Walkways, Texas Strut, Walking by Miself.

Esa ascendencia “siempre ha sido un arma de doble filo”, explicaba Jack Moore hace unas semanas a la revista Metal Hammer, a la qu expuso que “nunca he evitado quién soy, pero debes desarrollar tu propia identidad. Nunca he intentado ser él. Eso sería imposible. Era absolutamente único y, en mi opinión, el mejor guitarrista de todos los tiempos”. “Lo que sí puedo hacer es honrarlo a mi manera, lo mejor que pueda. Definitivamente, existen similitudes entre nuestras formas de tocar”, añadía.

La Jack Moore Band se subirá al escenario a las 20.30 horas. Alzará el telón Santi de Pablo una hora antes con un libreto de temas de Muddy Watters, Johnny Cash o el también irlandés Rory Gallagher en acústico.