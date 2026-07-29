Andorra difunde el conjunto catedralicio de La Seu d’Urgell

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El departamento de Patrimonio Cultural del ministerio de Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno de Andorra organizó ayer una visita guiada por la Catedral de Santa Maria d’Urgell para descubrir el valor histórico y patrimonial del conjunto catedralicio del Alt Urgell y su papel dentro de la candidatura transnacional “Los testigos materiales de la construcción del Estado de los Pirineos: el Coprincipado de Francia y el Coprincipado de Andorra”, presentada de manera conjunta entre Andorra, España y Francia para su inclusión dentro de la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. La actividad, que era gratuita, se enmarcaba dentro de la campaña Estiueja al patrimoni, impulsada por el Gobierno andorrano. La organiza cada año entre el 19 de junio y el 27 de agosto y ofrece un programa de visitas guiadas y actividades para dar a conocer los monumentos vinculados a esta candidatura.

Por otro lado, la Generalitat aprobó ayer la delimitación el Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN) de la catedral de Santa Maria y de su entorno de protección.