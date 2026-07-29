La vida de Sant Ermengol llegará a las escuelas de La Seu d'Urgell

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El claustro de la catedral de Santa Maria d’Urgell repite un año más como escenario del espectáculo teatral del Retaule de Sant Ermengol, uno de los eventos culturales y patrimoniales más destacados e imprescindibles del calendario de La Seu d’Urgell, que este año llega a su 51ª edición. Una de las grandes novedades de este año es la voluntad de acercar la figura del obispo Ermengol a los escolares desde una vertiente pedagógica, poniendo en valor su trabajo en la construcción de infraestructuras, puentes y caminos en el territorio. Para ello, la Associació del Retaule de Sant Ermengol ha encargado la elaboración de una auca a la historiadora, ilustradora y participante de la representación teatral, Laura de Castellet. Sonia Lanau, presidenta de la entidad, explicó que esta iniciativa se presentará en los centros de Primaria coincidiendo con el día que se celebra Sant Ermengol (3 de noviembre). El auca se distribuirá como recurso educativo para que los alumnos puedan pintar y trabajar las escenas en clase, y también se editará una versión completa en color para el público general.

El director artístico, Xavier Piguillem, detalló que las representaciones de este año tendrán una escena nueva, con la recreación de la consagración de la iglesia de Sant Pere de Frontanyà (actual Sant Pere de la Portella). La escena muestra una conversación íntima y paternal entre el obispo Ermengol y el joven conde Ermengol II, que fue documentada y que profundiza en la dimensión humana y civil del personaje. También se amplía la Batalla de Córdoba.