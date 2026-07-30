Catalunya dedica el próximo año al centenario de Guinovart, con raíces en Agramunt

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El Govern de la Generalitat aprobó el martes conmemorar el centenario del nacimiento del pintor Josep Guinovart i Bertran, nacido el 20 de marzo de 1927 en Barcelona y de madre de Agramunt, en el marco del calendario de efemérides y reconocimientos que tendrán lugar durante 2027.

Tras su fallecimiento en 2007, Guinovart dejó un importante legado como pintor y artista plástico de referencia, además de como creador de un universo propio que combina pintura, collage y ensamblaje. Su obra es una de las más representativas del arte catalán contemporáneo y dejó huella en muchos campos además del puramente pictórico: el teatro, la arquitectura, el tapiz, la escultura y las ilustraciones, entre otros. En 1994 se inauguró el Espai Guinovart en Agramunt, gestionado por la Fundación Espai Guinovart, que se dedica a la difusión de su legado. La entidad recoge los recuerdos del artista ligados a sus raíces y sus recuerdos de guerra.

Reconocimientos de prestigio

A lo largo de su dilatada trayectoria, Guinovart recibió los premios y distinciones más relevantes en el mundo de las artes, como el Premio Nacional de Artes Plásticas del ministerio de Cultura (1982) y el de la Generalitat de Catalunya (1990), fue nombrado por el ministerio de Cultura de Francia Oficial del Orden de las Artes y las Letras (1993), además de ciudadano Honorífico Internacional de la ciudad de Nueva Orleans (1988). Asimismo, en 2002, el ayuntamiento de Agramunt no nombró hijo adoptivo.

Reacción en Agramunt

Desde el consistorio del municipio del Urgell, la alcaldesa de la localidad, Sílvia Fernàndez, valoró la conmemoración del centenario del artista, ya que supone un reconocimiento a nivel nacional para su persona y su legado. Además, el consistorio asegura que representa una oportunidad para Agramunt de reivindicar y dar a conocer el patrimonio artístico y cultural del municipio.