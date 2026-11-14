Donan documentación de un siglo de actividades musicales en Lleida

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El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, y el catedrático de Seundaria e historiador Lluís Marc Herrera firmaron ayer la donación al Arxiu Municipal de Lleida de un fondo de temática musical que contribuirá a preservar una parte de la memoria musical de Lleida, desde finales del siglo XIX hasta inicios del XXI. El Arxiu se encargará de clasificar, describir y digitalizar este fondo para ponerlo al alcande de la ciudadanía. El conjunto documental está integrado por diez cajas con partituras, programas de conciertos, correspondencia, fotografías, documentación administrativa, carteles y otros testimonios relacionados con entidades, agrupaciones, músicos y actividades musicales de la capital del Segrià.

Entre los documentos hay testimonios vinculados a entidades emblemáticas como la Societat Coral La Alegria, La Paloma, La Violeta, el Orfeó Lleidatà, la Unió Musical, la Orquestra Filharmònica de Lleida, la Associació de Música de Lleida, la Coral Sícoris y la Acadèmia Ricard Viñes. También incorpora documentación relacionada con figuras destacadas de la música vinculadas a Lleida, como Ricard Viñes, Enric Granados, Cosme Ribera, Emili Pujol, Julià Carbonell, Ramon Currià, Víctor Mateu y Teresina Jordà. Se trata de un fondo excepcional de gran interés para el estudio de la historia cultural de Lleida, especialmente por lo que se refiere al asociacionismo musical, las agrupaciones corales e instrumentales, la enseñanza de la música y la programación cultural de la ciudad. Lluís Marc Herrera ha impartido clases desde Secundaria a la universidad, pasando por escuelas de música y conservatorios. También ha escrito diversas publicaciones y ha colaborado con revistas especializadas en didáctica musical.