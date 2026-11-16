El Animac reivindica la pintura como expresión de la libertad creativa

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La 31.ª edición del Animac, la Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya, organizada por el Ayuntamiento de Lleida, ha presentado la temática y el cartel que definirán la edición 2027, que tendrá lugar del 25 al 28 de febrero. Bajo el lema "Pintura", la muestra pone el foco en la relación entre las artes pictóricas y el cine de animación, reivindicando el valor del proceso creativo y la libertad de experimentación artística.

Según la directora del Animac, Carolina López, “durante siglos, la pintura ha sido una manera de mirar, imaginar y explicar el mundo. La animación ha recogido este arte milenario, lo ha puesto en movimiento y lo ha convertido en una forma de expresión cinematográfica plenamente contemporánea”. La pintura ha estado presente en la animación desde sus inicios y sigue evolucionando a través de lenguajes muy diversos, desde el aceite sobre cristal o la acuarela hasta las técnicas digitales. Un universo creativo que abraza tanto la narración figurativa como la experimentación abstracta.

En este sentido, Carolina López destaca que “en un mundo obsesionado a producir imágenes cada vez más deprisa, poner la mano del artista en primer plano se ha convertido en un acto de resistencia. La pintura animada nos invita a pararnos en el gesto, en el trazo y en la materia, y a recordar que detrás de cada imagen hay una mirada”.

Cartel de Gina Thorsensten

El cartel del Animac 2027 lleva la firma de Gina Thorsensten, reconocida directriz de arte y autora del mundo visual de largometrajes de animación como Marona y The Island. Su propuesta traslada el espíritu de la temática de este año a una composición llena de color, texturas y materiales, en que el proceso de creación se convierte en el protagonista.

Tal como explica la artista, trabajar en torno a la pintura la ha llevado a alejarse de su manera habitual de crear carteles, basada en múltiples capas digitales y modificaciones sucesivas. “Esta vez quería que la pintura, la técnica y los materiales fueran los protagonistas. Por eso decidí trabajarlo todo delante de la cámara: montar, pintar, componer y acabar el cartel haciendo la fotografía”, señala. Para dar una interpretación personal al lema y transmitir aquello que considera la esencia del Animac, Thorsensten ha creado un personaje que participa activamente en la elaboración del cartel. Se trata de una figura que pinta su propio universo mientras contribuye a construir la imagen de la muestra. “El personaje pinta su propio mundo y, al mismo tiempo, va creando el cartel. Lo vemos justo en medio del acto de creación. He querido transmitir la alegría de expresarse y el valor del mismo proceso creativo”, explica la autora.

El personaje del cartel también cobrará vida en la careta animada del Animac 2027, que está elaborando la misma artista, estableciendo así una continuidad entre la imagen gráfica de la Muestra y el lenguaje de la animación.

Datos y participación

El Animac 2027 ha recibido 836 inscripciones procedentes de 69 países por convocatoria abierta, una cifra que representa un incremento del 10% con respecto a la edición anterior. Del total de trabajos presentados, 329 son cortometrajes de escuela, que representan el 39% de las inscripciones, un dato que pone de manifiesto el peso de las nuevas generaciones de creadores y creadoras en la muestra.

Con respecto a los países con más producciones y coproducciones inscritas, Francia encabeza el ranking con 119 trabajos (14,23%), seguimiento de España, con 109 (13,04%), y Corea del Sur, con 62 (7,42%). Completan los cinco primeros puestos los Estados Unidos (49) y Alemania (42). También destaca la participación del Reino Unido (40), Taiwán (38), Bélgica (33), Suiza (27) y el Canadá (22).

El cartel: