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La 31 edición del Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, organizada por el ayuntamiento de Lleida, presentó ayer el cartel y la temática que definirán la edición de 2027, que se celebrará del 25 al 28 de febrero en la Llotja de Lleida, entre otros espacios de la ciudad. Bajo el lema Pintura, la Mostra pondrá el foco en la relación entre las artes pictóricas y el cine de animación, reivindicando el valor del proceso creativo y la libertad de experimentación artística.

Según la directora de Animac, Carolina López, “durante siglos, la pintura ha sido una forma de mirar, imaginar y explicar el mundo. La animación ha recogido este arte milenario, lo ha puesto en movimiento y lo ha convertido en una forma de expresión cinematográfica plenamente contemporánea”. La pintura ha estado presente en la animación desde sus inicios y continúa evolucionando a través de lenguajes muy diversos, desde el óleo sobre vidrio, la acuarela o el guaix hasta las técnicas digitales. Un universo creativo que abarca tanto la narración figurativa como la experimentación abstracta. En este sentido, la responsable artística del certamen destacó que “en un mundo obsesionado en producir imágenes cada vez más deprisa, poner la mano del artista en primer plano se ha convertido en un acto de resistencia. La pintura animada nos invita a detenernos en el gesto, en el trazo y en la materia, y a recordar que detrás de cada imagen hay una mirada”.

La creadora del cartel

El cartel de Animac 2027 lleva la firma de la artista noruega Gina Thorstensen, reconocida directora de arte y autora del mundo visual de largometrajes de animación como Marona y The Island. Su propuesta traslada el espíritu de la temática de este año a una composición llena de color, texturas y materiales, en la que el proceso de creación se convierte en el protagonista. Tal y como explicó la artista, trabajar en torno a la pintura le ha llevado a alejarse de su forma habitual de crear carteles, basada en múltiples capas digitales y modificaciones sucesivas. “Esta vez quería que la pintura, la técnica y los materiales fueran los protagonistas. Por eso decidí trabajarlo todo delante de la cámara: montar, pintar, componer y terminar el cartel haciendo la fotografía”, comentó. El personaje del cartel también cobrará vida en la careta animada de Animac 2027, que está elaborando la propia artista, estableciendo así una continuidad entre la imagen gráfica de la Mostra y el lenguaje de la animación.