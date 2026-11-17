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El Palau d'Anglesola vivió el sábado una nueva edición del Correllengua, una jornada que combinó literatura, cultura popular, música y reivindicación de la lengua catalana, y que culminó en el pabellón polideportivo con un concierto que reunió a cerca de medio millar de personas.

La celebración comenzó en la plaza 1 d’Octubre con la propuesta A peu... per les lletres del Palau d’Anglesola, una ruta literaria que invitó a los participantes a recorrer las calles de la localidad dedicadas a escritores y a descubrir su vida, obra y legado.

Uno de los momentos más emotivos fue el descubrimiento de un mural dedicado a Josep Vallverdú, homenaje póstumo al escritor fallecido el pasado mes de julio y a su contribución a la literatura catalana.

Por la noche, el protagonismo se trasladó al pabellón polideportivo, que albergó la gran fiesta musical del Correllengua. Ginestà y Lluís Sánchez ofrecieron una velada de música en directo que conectó con el público desde el principio. Uno de los momentos centrales de la noche llegó con la lectura del Manifest Nacional del Correllengua, a cargo del hereu y la pubilla del Palau d’Anglesola. El texto, escrito este año por el periodista Antoni Bassas, rinde homenaje a la figura de Josep Maria Espinàs, escritor, periodista y referente imprescindible de la cultura catalana.

Por otro lado, bajo el lema La rePera del Formatge, la fiesta del Correllengua también quiso mantener bien vivo el espíritu festivo de la Mostra de Formatges Artesans de Ponent, celebrada la semana anterior en esta localidad del Pla d’Urgell. Así, el público del concierto pudo degustar cerveza artesana con gusto de pera, gentileza de la DOP Pera de Lleida, una propuesta que sorprendió per su originalidad.