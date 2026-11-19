El escritor Martí Gironell (Besalú, 1971) vuelve a la novela histórica con Malaveïna (Columna, en castellano en Destino), en esta ocasión ambientada en los jardines del castillo de Peralada y con la figura mítica de una remeiera, las antiguas curanderas símbolo de resistencia, sabiduría y libertad femenina, pero tan perseguidas en una sociedad que las identificaba como brujas. Gironell, que ayer presentó la novela en la librería Caselles de Lleida, atendió unas horas antes a SEGRE.

Su anterior viaje literario le llevó a Montserrat con ‘La muntanya màgica’, en 2024. ¿Cómo eligió ahora este nuevo destino en el Empordà?

Más que buscar personajes o lugares, lo que más me mueve a la hora de escribir es la curiosidad. Muchos años atrás me llamaron la atención los enormes jardines del castillo de Perelada. Me preguntaba cómo se crearon, quién los diseñó, con qué finalidad... Y hace una década, el entonces director del museo del castillo, Jaume Barrachina, me lo explicó: a mediados del siglo XIX, los condes de Peralada, tras regresar de una estancia en París, soñaron con convertir los terrenos de Lo Bosc del Comte en unos grandes jardines conectados con el castillo, no solo por una cuestión estética sino también como un espacio de arte, música, teatro y cultura.

¿Aquello le encendió la chispa, fue el detonante de la novela?

Encontré fascinante aquella historia. Mucha gente conoce el castillo, el casino, el festival de música de verano..., pero la historia de los jardines no nos la habían explicado nunca. Además, al comenzar a investigar, topé con una de las fincas en las que el grupo Peralada elabora vino: Malaveïna, a unos 5 kilómetros del castillo, en Garriguella. Y no solo esto. También existe la leyenda del personaje con este nombre en aquella época.

¿Historia real o legendaria?

Era una supuesta curandera, muy malcarada y malvista por los vecinos, pero a la que todos acababan acudiendo por sus eficientes métodos sanatorios. Por eso también he querido introducirme en aquel mundo de las remeieres, mujeres sabias que elaboraban remedios naturales fruto de la experiencia, la observación y la transmisión oral. En definitiva, también mujeres que eran libres, no obedecían a las convenciones sociales de aquellos tiempos, y por eso muchas veces las acusaban de brujas y de pactar con el diablo y burlar a la muerte en una sociedad ignorante, de creencias disparatadas abonadas por las autoridades eclesiásticas y políticas.

¿Cómo fusiona historia y leyenda en la trama de la novela?

El libro arranca con una escena muy potente y con las mujeres protagonistas: Alba, la hija de los masovers de los Peralada, está sufriendo un parto complicado y van en busca de la Malaveïna para ayudarlos a alumbrar a Aurora. Alba se había enamorado del hijo del conde, por eso a uno lo envían a París y la otra cae en desgracia. Al final, Malaveïna se encargará de la pequeña Aurora y de transmitirle todos sus conocimientos ancestrales.

La historia refleja dos maneras diferentes de entender la naturaleza.

Es uno de los grandes conflictos de la novela: confrontar la naturaleza, la cultura, la libertad y el orden. Mientras el conde diseñó unos jardines para controlar la naturaleza, para ordenar lo que es salvaje, para convertirlos en un referente cultural del país, Malaveïna entraba en el bosque para escucharlo, entenderlo, para aprender a través de la naturaleza a ser más rica en conocimiento.