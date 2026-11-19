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El escritor Àngel Fabregat Morera (Belianes, Urgell, 1965) ganó la semana pasada en Mallorca el XVI Premi Pollença de poesía, dotado con 3.500 euros, con el poemario Fils d’aranya. Fabregat, que no pudo ir a recoger el galardón, explicó que la obra está escrita en cien tankas, la estrofa japonesa de cinco versos. El poemario comienza con el duelo dentro de una casa, pasa por la guerra y la memoria familiar y acaba con poemas sobre la reconstrucción.