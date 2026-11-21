La Fira Maker de Lleida reúne a unos cuarenta expositores en el Palau de Vidre
La quinta edición del certamen ofrece actividades de fabricación digital y experiencias inmersivas, y pone en valor el impacto social de la tecnología.
El Palau de Vidre de Lleida acoge hoy la quinta edición de la Fira Maker, un encuentro dedicado a la tecnología, la innovación y la creación de objetos y herramientas. Esta reúne a unos cuarenta expositores y tiene como objetivo fomentar y dar visibilidad al talento del territorio.
El certamen reúne a profesionales y aficionados de toda Catalunya, Zaragoza y Valencia. La feria ha programado diferentes actividades creativas, de fabricación digital y experiencias inmersivas a lo largo de la jornada, en las que los asistentes podrán participar.
Más allá de las demostraciones tecnológicas, esta quinta edición pone el foco en el impacto social del movimiento maker, mostrando cómo la creación de nuevas herramientas y soluciones tecnológicas puede contribuir a mejorar la autonomía y la calidad de vida de las personas.