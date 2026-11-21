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Acaba de ganar el Premi Màrius Torres de poesía con Taure. ¿A qué hace referencia este título?

La idea parte del arquetipo astrológico de Tauro, que es un signo fijo y que representa la solidez, la lentitud y la perseverancia. Me interesaba utilizar esta figura para compararla con la transformación que está experimentando el mundo rural, pero también el mundo en general. Aquello que siempre había sido tangible y perdurable se está convirtiendo en algo líquido, etéreo, vaporoso e intangible. Hoy lo guardamos todo en una nube, y cada vez parece que perdemos más el contacto con la materia y con aquello que nos sostiene.

La obra aborda la desaparición de los oficios y las formas de vida tradicionales.

Me preocupa que no solo estén desapareciendo una serie de oficios e inercias, sino también valores. Como seres humanos que transitamos esta experiencia, nos estamos quedando sin referentes identitarios para saber quiénes somos. Utilizo mucho el mundo rural porque es un entorno que conozco muy bien, en el que me he criado y que forma parte de mi identidad. A través de él observo este descalabro, esta falta de sentido que acompaña a los cambios que estamos viviendo.

¿Estamos perdiendo algo más que una manera de vivir?

Sí, porque las formas tradicionales de hacer las cosas llevaban asociada una relación con el tiempo y con el entorno. La tierra tiene sus propios ritmos: necesita tiempo para dar frutos, está sometida al ciclo de las estaciones y no responde a nuestra voluntad de inmediatez. En cambio, nosotros vivimos acelerados, con una prisa constante que muchas veces va en contra de los dictámenes de la naturaleza. Hay una incompatibilidad entre nuestra manera de vivir y los tiempos naturales.

Taure también hace crítica de la manera en que tratamos la naturaleza, sobre todo con el turismo. ¿Cuándo dejamos de contemplar el paisaje para limitarnos a consumirlo?

Es algo que me interesa mucho. Hay territorios naturales extraordinarios que visitamos como turistas, pero muchas veces lo que buscamos es conseguir una buena fotografía de aquel lugar. No existe necesariamente una contemplación real ni una voluntad de relacionarnos con el entorno. En el libro hay, por ejemplo, un poema escrito en Islandia, un territorio que ofrece una pureza natural extraordinaria, y me interesaba mostrar ese choque entre la naturaleza y el turismo desbocado.

El poemario también incorpora escenarios urbanos, como Los Ángeles.

Hay un poema situado en el centro de Los Ángeles, en el edificio más alto. Aparece un transeúnte que busca el corazón de aquel edificio, su canal central. Al final deduce que ese corazón es el ascensor, porque es lo único que permite transitar por el edificio. Me interesaba introducir esta imagen para mostrar cómo también en los espacios urbanos se produce una pérdida de conexión con nuestra propia condición humana.

¿Qué supone para usted recibir este reconocimiento?

Estoy muy orgullosa de que este libro esté vinculado al nombre de Màrius Torres. Es un poeta que siento muy de cerca y que tiene versos preciosos. Hay uno que dice: “La tierra no sabrá nunca mentir”, y creo que conecta muchísimo con el sentido de Taure.