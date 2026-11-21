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La biblioteca invisible aborda una parte desconocida de nuestra literatura. ¿Qué le llevó a investigar aquellas obras que no se han conservado?

Es una idea que me rondaba desde hacía muchos años. Cuando hablamos de literatura catalana, como ocurre con cualquier otra, normalmente nos referimos a las obras que conocemos. Pero casi nunca nos detenemos a investigar aquello que hemos perdido. Es como la materia oscura del universo: sabemos que está ahí, pero apenas se ha estudiado.

En el ensayo habla de los textos perdidos, los proyectados o imaginados y los inventados. ¿Cómo entendemos cada uno de ellos?

Los textos perdidos son obras que sabemos que existieron, pero que no se han conservado. Los proyectados o imaginados son aquellos que los autores tenían previsto publicar, pero que nunca llegaron a materializarse. Por último, los inventados son textos inexistentes que alguien ha atribuido a determinados autores, a veces por determinados intereses y otras por errores de interpretación que se han ido repitiendo de una obra a otra.

¿Cómo es posible que desaparezca por completo un libro que tuvo difusión?

Si se han llegado a perder libros que tenían cientos o incluso miles de copias, imagina lo que puede ocurrir con un manuscrito del que solo existen dos o tres ejemplares. Sabemos que algunos de esos libros estaban en las librerías de los siglos XVI y XVII y, sin embargo, no ha llegado hasta nosotros ni una sola copia.

Para reconstruir la existencia de estas obras, ha tenido que rastrear referencias dispersas.

A menudo encontramos referencias en prólogos, notas, cartas o en otras obras de los propios autores. Son indicios que aparecen aquí y allá y que hay que ir reuniendo. Es un trabajo que me ha llevado muchos años de investigación.

Más allá de las que llegaron a escribirse, en su ensayo también investiga aquellas que los autores nunca pudieron materializar.

Es muy difícil saber qué había detrás de esos proyectos, porque muchas veces no tenemos más que una referencia o una intención. En el caso de los textos imaginados, es todavía más complicado, porque muchas veces solo nos queda un título, una nota o una alusión.

¿Las dificultades para publicar en catalán condicionaron las obras que los autores llegaron a escribir?

Los que escribían literatura culta en catalán tenían muchas dificultades para publicar, tanto por la falta de apoyo económico como por las condiciones de la imprenta. Podemos suponer que hubo escritores que ni siquiera llegaron a ponerse a escribir porque no tenían ninguna posibilidad de llevar sus proyectos adelante.

Es la primera vez que presenta un ensayo suyo a unos premios literarios. ¿Se esperaba recibir este galardón?

Me sorprendió para bien. Soy farmacéutico de formación, pero después decidí estudiar Filología Catalana y desde 1993 he sido profesor en la Facultad de Letras de la Universitat de Girona. En cuanto a la creación literaria, este ensayo es el primero que escribo, pero también tengo un libro de cuentos publicado.