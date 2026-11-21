Publicado por Sergi Caufapé Creado: Actualizado:

La iglesia de Sant Llorenç acogió ayer un recital del organista Ángel Montero, dentro del Festival Orgues de Ponent i del Pirineu. El músico interpretó un repertorio con obras de Bach, Buxtehude, Pachelbel, Granados y Ramon Carnicer, entre otros compositores. El certamen, que este año se celebra bajo el lema Patrimoni Sonor, continuará durante el fin de semana con otros dos conciertos gratuitos en La Pobla de Cérvoles y Tàrrega.

La cita de hoy será a las 18.00 en la iglesia de la Mare de Déu de la Jonquera de La Pobla de Cérvoles. El organista Miquel González actuará junto a un cuarteto de cuerda formado por los violinistas Vassil Lambrinov y Joan Sancho, el violista Jordi Roure y la violonchelista Mariona Tuset. El programa incluye los quintetos número 3 y 4 de Antoni Soler y el cuarteto número 2 de Josep Teixidor. Mañana domingo, también a las 18.00, la música llegará a la iglesia de Santa Maria de l’Alba de Tàrrega. El Cor de Cambra Femení Scherzo, bajo la dirección de Esteve Nabona y con Josep Mateu al órgano, interpretará piezas de Pau Casals, Albert Guinovart y Robert Goberna, además del conocido Gloria de Vivaldi. El festival programa 18 recitales en quince municipios hasta finales de diciembre.