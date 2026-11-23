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La Orquestra de Cambra de Catalunya Interior (OCCI) y el Algans Jazz Trio actuaron ayer en el Auditori dentro del 33 JazzTardor, con un concierto que fusionó música de cámara y jazz a través de la African Suite, de Abdullah Ibrahim, en una versión para trío y orquesta de cuerda. El festival continuará con varias propuestas programadas para los próximos días: José Luis Gutiérrez presentará La vida es una canción el 24 de noviembre en La Sabateria; el jueves 26, el Cafè del Teatre acogerá una sesión en homenaje a Miles Davis, y el viernes 27 será el turno de Kind of Metal, también en el Cafè del Teatre.