Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La obra L’amor venia amb taxi de la compañía La Cubana fue la gran triunfadora de la XXXII edición de los Premis Butaca de teatre de Catalunya que se celebraron en Premià de Mar. El homenaje al teatro de aficionados en formato musical recibió ocho premios entre los que destacan los apartados musicales y técnicos con el Butaca al mejor musical, al mejor actor de musical o a la mejor escenografía. La otra gran protagonista de la noche fue la obra El barquer del Teatre Lliure, con seis galardones. La obra ambientada en la convulsa Irlanda del Norte se llevó el Butaca al mejor montaje teatral, a la mejor dirección para Julio Manrique, al mejor actor para Roger Casamajor y a la mejor actriz de reparto para Imma Colomer. La mort i la primavera, de La Veronal, se hizo con tres premios, todos vinculados a la danza.

Durante la velada se reconoció el trabajo de Àngels Gonyalons en La corona d’espines con el Butaca a mejor actriz y Mariona Castillo recibió el Butaca a la mejor actriz de musical por su interpretación en Germans de sang. El premio al mejor espectáculo de pequeño formato reconoció a Permagel, de Dagoll Dagom y Barc Coop, mientras que Ona, de la Compañía La Súbita, se alzó con el galardón a mejor espectáculo para público familiar.

La autora Marta Buchaca se llevó el Butaca Fundación SGAE al mejor texto por Una bufetada a temps. No desaprovechó su discurso para lanzar un mensaje con la mirada puesta al próximo domingo: “Necesitamos un gobierno de izquierdas que cuide a la gente”, dijo, pidiendo a todo el que tenga dudas de que se decante por esta opción. El Butaca a mejor interpretación femenina de danza fue para Nora Baylach, por Faula, de Mercat de les Flors y Temporada Alta.

Uno de los momentos más emotivos de la gala fue la entrega del Premio de Honor Anna Lizaran a la actriz y pedagoga Marissa Josa (Terrassa, 1948), en reconocimiento a toda una vida dedicada a la cultura y al teatro, tanto desde los escenarios como desde la docencia y la formación de intérpretes. Terminó su discurso de aceptación con la frase final del personaje de Sonia en L’oncle Vània: “Repondremos, oiremos a los ángeles, veremos el cielo cubierto de diamantes, que todas las desgracias terrenales, que todos nuestros sufrimientos, se derrumbarán en la misericordia que la llenará el yo, lo creo”.