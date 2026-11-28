El cartel del evento se presentó ayer en el Gran Teatre de la Passió. - JORDI BONILLA

Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

La Passió de Cervera presentó ayer el cartel y la imagen gráfica de su 550 aniversario, que celebrará durante todo el año 2027. La programación contará con un acto inaugural, una exposición de carteles, un libro conmemorativo y otras acciones que se desvelarán en las próximas semanas. Estas actividades se llevarán a cabo paralelamente a la temporada de actuaciones, con representaciones el 6, 13, 20 y 26 de marzo y el 3 y 17 de abril.

El cartel para la temporada 2027 de La Passió es obra del diseñador de Cervera Roger Farré, autor también de los últimos carteles del Aquelarre. El diseño presenta el Turó de les Forques con sus cruces y, al fondo, Santa Maria y el Gran Teatre de la Passió.

Por su parte, Anna Domenjó ha sido la encargada de crear la imagen gráfica del 550 aniversario. La artista se ha basado en las formas redondas de los números, combinadas con Jesucristo cargando la cruz.

Las entradas para La Passió de Cervera están ya a la venta en su página web.