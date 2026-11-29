Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Tàrrega celebró ayer una noche muy especial con la 28 edición de los Premis Culturàlia, organizados por el Centre Cultural y el ayuntamiento, que cada año ponen en valor el talento, el compromiso y la dedicación de personas y entidades del ámbito social y cultural.

Este año, como novedad, se estrenó una nueva categoría dedicada a la creación de contenidos, cuyo galardón recayó en la joven Clara Miret, natural de El Poal. Con sus vídeos en las redes sociales, pone en valor las Terres de Lleida y, especialmente, el duro trabajo de los pequeños agricultores, como su padre. La Societat de Sant Antoni Abat recibió el galardón en la categoría de entidad, por su tradición y asociacionismo histórico al frente de la fiesta dels Tres Tombs, la más antigua de la ciudad, que se remonta al siglo XIV. La activista targarina Mariona Solé recibió el premio en la categoría de persona por su entrega social y humana destacando por visibilizar el papel de las mujeres en la sociedad y por su defensa del catalán. La Coral Flors d’Urgell de Castellserà fue galardonada en la categoría comarcal coincidiendo con su centenario y por su sensibilidad y perseverancia musical. Finalmente, el historiador del arte Albert Velasco recibió el premio intercomarcal por su rigor y estima por el patrimonio.

Para hacer la gala más ágil, los galardonados no ofrecieron los tradicionales discursos desde el atril, sino que respondieron a preguntas formuladas por los presentadores, como si se tratara de una entrevista en un plató televisivo. Precisamente, la gala, que llenó el Teatre Ateneu, fue conducida por Espartac Peran y Guillem Boleda, y contó con las interrupciones llenas de humor de Cesc Sarri. Llorenç Corbella (Passerell) volvió a sorprender con la escenografía, mientras que Marc Andreu fue el encargado de los audiovisuales que explicaban la trayectoria de los galardonados. El acto se completó con la actuación del grupo de blues y jazz Liceu Messengers.