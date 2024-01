Triunfo vital

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Tres goles y una asistencia de Ferran Torres le dieron ayer al Barcelona un triunfo en el campo del Betis (2-4) que lo mantiene con un hilo de vida en la lucha por el título a costa de un equipo local que sale de los puestos europeos a pesar de los dos goles que marcó Isco.

El Benito Villamarín puso a prueba a un Barça que parece aún de pie a pesar de los distintos reveses que va acumulando. El juego acompañó esta vez a los de Xavi Hernández, pero los de Manuel Pellegrini empataron un 0-2 con una gran reacción en el segundo tiempo protagonizada por Isco. Al final, con la defensa de la Liga en juego, el campeón encontró a Joao Félix y de nuevo a Ferran.La temporada empedrada del conjunto azulgrana tuvo un oasis de 50 minutos de disfrute en el Villamarín. El Betis, que se jugaba perder el tren europeo, no se encerró atrás, ni asfixió en su presión y el Barça tuvo espacios y tiempo para pensar. Con un centro del campo cómodo y de mucho talento con De Jong, Gundogan, Pedri, el equipo de Xavi cuajó una gran primera parte aunque con esa falta de gol que también le persigue.Solo subió al marcador el de Ferran a los 20 minutos, con cierta fortuna en un rebote que le cayó a Pedri. El canario regaló el tanto a un ‘Tiburón’ que no deja de enseñar su colmillo y el Barça pudo doblar su renta en un balón al palo de Lamine Yamal y en un gol anulado por un pelo a Robert Lewandowski justo antes del descanso.Como todo lo bueno del equipo azulgrana esta campaña, no duró mucho el guion azulgrana en Sevilla, a pesar de que Yamal volvió a marcar diferencias con esos espacios y Ferran demostró su imán con el gol para hacer el 0-2 al poco de la reanudación. El partido se le puso muy de cara a los de Xavi, pero el Betis encontró a su faro en Isco y el Barça tiró por los suelos su renta en tres minutos.La entrada de Fekir en el descanso dio también otro aire a los béticos y los de Pellegrini combinaron con peligro. El Betis sintió el cambio para mejor y su empuje vino acompañado por goles. Isco fusiló a bote pronto un despeje de Iñaki Peña, después de otro balón suelto que perdonó Fekir, y el propio malagueño superó al meta azulgrana por arriba dentro del área pequeña: 2-2 en un momento.Con media hora aún por delante, el Barça respiró ya en el minuto 70 con sus primeras llegadas a la meta rival. Xavi dio entrada a Vitor Roque, a Fermín y, ya al final, a Joao Félix, pero las opciones pasaron por buscar el estado de gracia de Ferran. El Betis se defendió bien y, con el pulso igualado, apareció Joao Félix con un tremendo gol con el exterior en el minuto 90.El portugués irrumpió tras apenas 10 minutos en el campo. Ya en el descuento, Ferran rubricó su ‘hat trick’, con Yamal redondeando también su gran tarde en el Villamarín. El vigente campeón salió airoso de una prueba de fuego para pensar que sigue vivo y con confianza para sacar momentos delicados adelante, aunque necesita además que Real Madrid y Girona dejen de ganar sus partidos.

El Real Madrid sufrió para ganar al colista, pero lo logró contando con la triple ayuda del VAR. El videoarbitraje le dio al Real Madrid un penalti más que polémico que fue el 1-2. Después, anuló un gol del Almería que era el 1-3 y para completar su ‘hat trick’, le dio validez a un gol de Vinícius que el árbitro había anulado por mano que fue el 2-2. El gol del triunfo blanco llegó en el minuto 99. El técnico del Almería Gaizka Garitano se mostró indignado: “El que haya visto el partido ya ha visto lo que ha pasado. No es la primera vez que me pasa esto aquí”. Y el jugador Melero fue contundente: “Nos han robado”.

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, se refirió, tras el partido, a la polémica remontada del Real Madrid ante el Almería. “Me quedo con las palabras de Garitano (técnico del Almería) y con una reflexión que ha hecho Alfredo Relaño, es la buena, muy buen periodista además (dijo en la Cadena SER: “Esto pasará a la leyenda negra del Real Madrid de aquí a 30 años. Se le ha dado alimento a los antimadridistas”). Y las palabras de Garitano, que si hablamos nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo”, dijo.

“Yo ya lo dije en Getafe, que va a ser muy difícil ganar esta Liga, que había cosas que no me cuadraban. Hay que continuar trabajando, quedan 18 partidos y hasta donde nos llegue. Hay cosas que no controlamos, lo ha visto todo el mundo hoy. Me acuerdo en Getafe, el penalti, el penalti a Raphinha en Vallecas, el gol de Joao Félix en Granada que llevaríamos seis puntos más. No son excusas, son realidades”, añadió.Sobre el partido ante el Betis, Xavi lamentó regalar goles con el partido controlado para sufrir después. “Es culpa nuestra lo que nos está pasando. Teníamos el partido controlado, con 0-2 y damos muchas facilidades. Me preocupan las áreas, pero sobre todo la nuestra. Hicimos una de las mejores primeras partes de la temporada, un partido para ganar más holgadamente”, dijo.“Tenemos que dominar el partido y nos vemos con un 2-2. Es muy injusto, pero tenemos que hacer muchas cosas bien para ganar. Al final remontamos un partido que teníamos que haber ganado antes. A veces falta concentración, pero el equipo demuestra que es una familia, que está unido”, añadió.Por otro lado, Xavi, que no quiso señalar a Lewandowski con su cambio, elogió a Pau Cubarsí, con 16 años en el equipo como Lamine Yamal. “Tiene mucho mérito jugar con dos chicos de 16 años. Es el Barça, la Masia. Yamal también marcó diferencias hoy”, apuntó.

Un ‘hat trick’ de Artem Dovbyk brindó anoche una nueva alegría al Girona de Míchel Sánchez (5-1) para agravar la crisis del Sevilla y mantener al equipo de Montilivi en la primera plaza de LaLiga EA Sports con un punto más que el Real Madrid y un partido más, tras una nueva remontada.

El equipo catalán atesora 52 puntos de 63 posibles y dinamitó su techo en una temporada en Primera (51, 2018), aún con 17 jornadas por disputar. El miércoles buscará romper otro récord, en Mallorca, y alcanzar sus primeras semifinales de la Copa del Rey. El equipo continúa en disposición de pelear por los dos títulos.Nada parece imposible para un Girona que tiene 21 puntos más que el primer equipo fuera de posiciones europeas. Suma 20 victorias en 25 partidos oficiales y una única derrota: el 30 de septiembre. Viktor Tsygankov y Cristhian Stuani cerraron la goleada frente al conjunto de Quique Sánchez Flores.

Partido 100 de Ferran como ‘culé’

El delantero Ferran Torres volvió a marcar y suma once tantos esta temporada el día que llegaba a los 100 partidos como azulgrana. “Está claro, esto es el Barça, es uno de los clubes más grandes del mundo, la exigencia es máxima y tienes que estar preparado. No todo es bonito, hay muchas críticas”, reconoció en declaraciones a Movistar.