Madrid tendrá un Gran Premio entre 2026 y 2035

Madrid albergará el Gran Premio de España de Fórmula Uno a partir de 2026, en un circuito semiurbano en el entorno de IFEMA, según se anunció ayer en un acto al que asistieron el italiano Stefano Domenicali, presidente y CEO de la F1; y el español José Vicente de los Mozos, presidente de la citada Institución Ferial de la capital española.

El Gran Premio de España –que este año y el siguiente aún tendrá lugar solo en Montmeló (Barcelona)– se disputará en el citado circuito de IFEMA, en principio, desde 2026 hasta 2035. No obstante, el presidente y CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, no descartó ayer que el Circuit de Barcelona-Catalunya pueda continuar como sede en el calendario e indicó que España “tiene la oportunidad de aumentar su presencia” en el Mundial, algo para lo que están “trabajando”. “Barcelona es increíble. ¿Por qué no pueden convivir las dos carreras en el futuro?”, dijo Domenicali. En este sentido, el gobierno español, a través de la ministra Pilar Alegría, se reunió ayer con Domenicali para negociar que haya dos carreras en España.