Becerra llega al Lleida con el ascenso “entre ceja y ceja”

Juan Camilo Becerra llega al Lleida Esportiu “predispuesto a aportar lo que haga falta, porque tengo entre ceja y ceja ascender”. El colombiano fue ayer presentado como nuevo jugador azul y mostró su “ilusión por ser parte de este proyecto”. El atacante, de 25 años, reveló que “me estuve informando de lo que ha venido haciendo el club de un tiempo a esta parte y vi la oferta como una oportunidad de seguir creciendo y poder aportar al club para conseguir el objetivo”.

Becerra también habló sobre su corto paso por el fútbol colombiano, en el Envigado, y el porqué de su regreso al fútbol español: “Las cosas en Colombia no se dieron como esperaba y he tenido la posibilidad de volver a donde he desarrollado mayormente mi carrera, sobre todo en Catalunya, donde me siento como en casa”, destacó.Además de ese aspecto, también indicó que fue importante para él “el hecho de tener un compatriota como Neyder Lozano, que te puede hacer más fácil la adaptación” y “ser conocedor de lo que está construyendo el club”. En esa línea y tras ver en directo el Lleida-Andorra del miércoles, también declaró que “me sorprendió gratamente competir el miércoles contra un equipo de Segunda. Somos un equipo con criterio y esto se debe resaltar”. Su fichaje no será el último que acometa el club en este mercado invernal si se cumplen sus planes. El director deportivo, Raúl Fuster, reconoció ayer que “hay operaciones avanzadas, con jugadores que son jóvenes y que tienen que desvincularse de su club”. “Esperamos cerrar alguna cosa en la parte defensiva y también en ataque”, añadió.Sobre Becerra, apuntó que su fichaje “atiende a la necesidad de tener un perfil diferente de delantero, ya que es un nueve rematador, que conoce muy bien el grupo y la categoría y esperamos que se adapte”.

Larrosa, optimista con el convenio del Camp d’Esports

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, declaró ayer, en una entrevista en Ua1, que el convenio de uso del Camp d’Esports por parte del Lleida Esportiu “está denunciado y estamos pendientes de un contencioso, pero estoy convencido de que antes de que salga habremos llegado a un acuerdo que contentará a todas las partes”. Por otra parte, habló sobre un posible uso del estadio por parte del AEM ante un hipotético ascenso a Primera: “No tengo ninguna duda de que habría un acuerdo para facilitar el Camp d’Esports al AEM”, apuntó.