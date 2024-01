El Força Lleida renueva a Encuentra hasta el 2026

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

Força Lleida y Gerard Encuentra seguirán juntos, al menos, hasta el 2026, después de que el club anunciara ayer la renovación del técnico por dos temporadas más. Encuentra, cuyo contrato expiraba al final de la presente campaña, tiene una cláusula de salida siempre que sea para dirigir a un equipo de la Liga ACB, como ya tenía en la anterior vinculación.

El técnico leridano, de 34 años, llegó al ICG Força Lleida el verano de 2021, entonces con el equipo recién descendido a la LEB Plata y después de encadenar grandes temporadas en el Pardinyes, al que ese mismo año había clasificado para disputar el play off de ascenso a la LEB Oro. Su llegada ha coincidido con la etapa más gloriosa del club, que en solo una campaña pasó de jugar por no descender a luchar por el ascenso. De hecho, en su primera temporada llevó al equipo a conseguir la mejor clasificación de su historia, al quedar tercero de la fase regular, clasificándolo para el play off siete años después de la última vez –no lo jugaba desde la 2014-2015– y logrando el billete para la Final Four. En la siguiente volvió a meter al equipo en play off, repitiendo las 22 victorias de la campaña anterior, aunque esta vez se quedó fuera de la Final Four después de una eliminatoria de cuartos de final ante el Valladolid marcada por unas polémicas decisiones arbitrales, al no dar validez a una canasta de Vucetic en el último segundo que habría igualado la serie.En la presente campaña va camino de meterse por tercera vez consecutiva en el play off, y eso después de salvar una delicada situación de inicio debido a las bajas, llegando a estar en zona de descenso en la cuarta jornada. Ahora el ICG Força Lleida lleva la mejor racha de los últimos tres meses de toda la Liga, ganando nueve de los últimos diez partidos, lo que le ha permitido instalarse en los puestos de honor y con serias opciones de acabar entre los cuatro primeros, lo que le daría el factor pista a favor.

De los 96 partidos que ha dirigido hasta ahora al ICG Lleida ha ganado 60, logrando además el título de la Lliga Catalana en las dos últimas campañas.