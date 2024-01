El Mollerussa rompe su racha en La Pobla de Mafumet

Publicado por REDACCIÓN Verificado por Creado: Actualizado:

El partido se inició con los dos equipos muy puestos detrás, sin tener muchas ocasiones y el partido se intuía bastante aburrido. En el minuto 32 de la primera parte, el Mollerussa dispuso de una falta peligrosa, y después de la centrada Jofre Graells remató y adelantó en el marcador a los suyos. La alegría duró poco para los de Jordi Cortés, ya que en el minuto 36, una centrada de Céspedes se fue envenenando y Buetas no pudo rehusar y acabó entrando en la portería, y supuso el empate de los locales. Con el empate se llegó al descanso.

La segunda parte empezó con el equipo local haciendo un cambio ofensivo que resultó decisivo, entró Joan Torrents por Danilo, y este marcó el gol de la remontada en el minuto 51 de partido. El partido seguía sin ser muy movido y no pasaban muchas cosas, pero el Mollerussa seguía intentando buscar el gol del empate. Después de un posible penalti a favor del Mollerussa no señalado, el equipo local marcó el tercer gol en un rápido contraataque. El partido ya no se movió mucho más, y a pesar de los intentos en los últimos minutos de los del Pla de Urgell para marcar algún otro gol, no lo consiguieron y se llevaron una dura derrota, con un marcador engañoso.

Con esta derrota, el Mollerussa sigue fuera de los lugares de descenso, pero después de los sorprendentes resultados del día de hoy, se pone en una situación peligrosa. La próxima semana le tocará recibir a una Fundación Grama, que viene derrotar al líder Hospitalet.