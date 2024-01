Cardona repite podio en Boí con una plata en los relevos

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Oriol Cardona volvió a subirse ayer al podio en la prueba de relevos mixtos de la tercera cita de la Copa del Mundo de esquí de montaña en Boí Taüll. El de Banyoles, formando pareja con la granadina Ana Alonso, acabó segundo después de una gran remontada en el último relevo, quedando por detrás del equipo italiano, y añadiendo la medalla de plata a la de bronce que había logrado el sábado en el esprint.

La prueba no pudo ser más emocionante, ya que hasta el último momento no se decidió el podio. Así, las posiciones del liderazgo se fueron intercambiando durante todo el recorrido con la pareja italiana, formada por Alba de Silvestro y Michele Boscacci, marcando la diferencia en los últimos relevos para conseguir un margen suficientemente ancho para llevarse cómodamente la victoria. La segunda y tercera posición del podio no se decidieron hasta la última transición. Ana Alonso y Oriol Cardona estuvieron luchando muy cerca con la pareja francesa formada por Emily Harrop y Baptiste Ellmenreich, en un final trepidante en el que la pareja estatal se impuso a la francesa haciéndose así con la medalla de plata. Con esta medalla, la granadina y el gerundense consolidan su candidatura a estar en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina d’Ampezzo 2026, en los que por primera vez el esquí de montaña será olímpico. “Hemos salido a darlo todo, en un relevo puede pasar muchas cosas y finalmente hemos podido apretar en la segunda vuelta después de guardar un poco de energía en la primera”, señaló Cardona.En cuanto al resto de la selección española, la pareja formada por la barcelonesa Marta Garcia y el vasco Iñigo Martínez, a pesar de una muy buena actuación en la ronda clasificatoria, no pudo conseguir una plaza en la final A, ya que solo accedía una pareja de cada país. En la final B lograron una trabajada cuarta plaza, competida junto con la pareja barcelonesa formada por Maria Costa y Ot Ferrer, que fueron sextos en esta final B. Por su parte, el leridano Marc Ràdua, de La Pobla de Segur, que formaba dúo con la andaluza María Ordóñez, no pudo acceder a la final B y quedó fuera de competición.