El líder Cajasur Priego deja en blanco al ENoLI Borges

El ENoLI Borges, que solo ha sido capaz de ganar dos partidos en las 14 jornadas de Liga que ha disputado, no tuvo ayer ninguna opción ante el líder de la Superdivisión del tenis de mesa estatal. El Cajasur Priego se llevó la victoria con un arrollador 0-4 y solo permitió que el equipo de Les Garrigues se anotara dos sets. No parece esta la temporada la que el CTT Borges pueda sorprender a los ‘grandes’ de la competición, como demostró ayer el equipo cordobés. El equipo leridano, ganador de dos Ligas (2011 y 2022), no pudo plantar batalla a un rival que venció con mucha autoridad, para mantenerse al frente de la competición.

El primero de los partidos ya fue un revés para el Borges. El sueco Viktor Brodd poco pudo hacer ante el portugués Diogo Carvalho, que sumó el primer punto para su equipo con un cómodo 0-3. Los parciales también reflejan la superioridad del jugador del equipo cordobés, 7-11, 7-11 y 4-11.El Borges tenía esperanzas de igualar el partido con Norbert Tauler, que está en un gran momento de forma y que fue decisivo en la victoria lograda en la jornada anterior en Pontevedra (2-4), donde aportó dos puntos para el equipo. Pero aunque ganó un set, también cedió ante su rival, Carlos Machado, que se impuso por 1-3. El primer set fue muy igualado y cayó del lado del jugador del ENoLI Borges por 14-16. Pero Machado se adjudicó los tres siguientes con solvencia, con parciales de 6-11, 8-11 y 6-11, para poner el 0-2 en el marcador parcial.En el duelo entre jugadores chinos, reincorporado al club el mes pasado, al igual que Brodd, arañó también un set, pero perdió por 1-3 ante Diogo Chen. El primer ser fue para el jugador del equipo andaluz, 5-11; igualó Chenkai al adjdicarse el segundo por 11-6, pero su rival ganó los otros dos or 3-11 y 8-11, para poner el 0-3.Norbert Tauler tenía la presión de alargar el partido, pero poco pudo hacer ante Diogo Carvalho, que se adjudicó la victoria por 0-3, cerrando el partido a favor del Cajasur Priego. Los parciales muestran la superioridad del portugués: 3-11, 4-11 y 9-11. El próximo partido será el sábado 10 en la pista del Collado Mediano.