El partido ha empezado de cara por los azules, que han visto cómo el Manresa no presionaba ni proponía nada ofensivamente. Algunas ocasiones que no han acabado conectando con Bakero, las más destacadas de los primeros 20 minutos. El Lleida, que ha sabido dominar con uno grandísimo Quadri que ha servido de timón del conjunto leridano. No ha sido hasta el minuto 40 cuando Neyder Lozano remataba una centrada lateral y hacía lucirse al portero del Manresa que salvaba la ocasión.

La segunda mitad ha empezado con Viadero sustituyendo en Bakero por Becerra, jugador que 4 minutos después de entrar ha marcado su primer gol con la camiseta azul. Pocos minutos después, gracias a una grandísima jugada de Montero ha tenido otra ocasión Becerra, pero el portero la ha sacado bajo palos. Al 85, ya en los minutos finales, Neyder ha sido expulsado por doble amarillo y ha dejado el equipo con 10 hasta el 97. La última ocasión ha sido del Manresa, una jugada que ha dejado solo al punta del conjunto del Bages que ha acabado tirando fuera.

Los leridanos ganan y vuelven a la punta de la clasificación con un triple empate a 42 puntos con Hércules y Badalona Futur. La semana que viene irán a visitar a la Peña Deportiva, ahora en el fondo de la clasificación, para buscar una nueva victoria, día 18, a las 12 de la mañana.