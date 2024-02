Deco abre otra crisis al cuestionar el modelo

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Unas declaraciones del director deportivo del Barcelona, Deco, a una revista portuguesa, en las que daba por agotado el modelo de juego azulgrana, abrieron otra crisis en el club después del lamentable empate ante el Granada del pasado domingo (3-3). La revista borró posteriormente parte de la entrevista, para acabar eliminándola y culpar al periodista, portugués igual que Deco, por hacer “una mala interpretación” de lo que había dicho el exjugador. Otro episodio surrealista más.

El domingo, la revista Nascer do Sol publicaba la entrevista en la que, preguntado sobre el futuro entrenador, Deco respondía que “el cambio es fundamental y el presidente está de acuerdo. Hace falta un cambio profundo. El método está agotado. Tenemos que encontrar a alguien que rompa con el pasado de una vez por todas y avance hacia un nuevo paradigma”. La entrevista se viralizó y, tras el empate ante el Granada, Xavi fue cuestionado al respecto. “No es lo que Deco me dice a mí. No puedo decir nada más”, respondió sorprendido.Ayer la revista portuguesa modificó las declaraciones de Deco y redujo esa respuesta a la frase “el cambio es fundamental y el presidente está de acuerdo conmigo”. Posteriormente hizo público un comunicado en el que afirmaba que “la frase de Deco en la entrevista necesita una aclaración. No es la voluntad de Deco cambiar de paradigma. Es el mismo Xavi quien marca este camino con su renuncia a final de temporada” y añade que “la mala interpretación de la frase es culpa del autor (periodista) y no del director deportivo”.

El Barça ha encajado 23 goles en este 2024

El dato defensivo del Barça en este inicio de año es el peor desde la temporada 2000-2001, informó ayer TV3. Desde el primer partido del año, el 4 de enero en Las Palmas, el equipo ha encajado 23 goles, destacando los 4 que recibió ante el Athletic en la Copa o los 5 ante el Villarreal en la Liga. En lo que va de Liga ha recibido 33, mientras que el líder, Real Madrid, solo lleva 15. Un balance impropio de un equipo grande.

Lamine Yamal sigue batiendo récords

Lamine Yamal, además de sostener al equipo con sus 16 años, sigue batiendo récords de precocidad. Tras el doblete que firmó el domingo ante el Granada, que evitó lo que hubiera sido una vergonzosa derrota, es el jugador más joven de la Liga en marcar dos goles en un partido. Lo hizo con 16 años y 213 días. También es el primero que marca tres goles en Primera antes de cumplir los 17 años.

Laporta, increpado por varios seguidores

La tensión por el mal resultado del partido del domingo llegó hasta el palco. Según explicó Catalunya Ràdio, en los últimos minutos, un grupo de aficionados se acercó al palco lanzando gritos contra el presidente. “Laporta dimissió”, “Vergonya” o “Marxeu”. Tras el partido Laporta entró en la zona VIP gritando y golpeó una bandeja de canapés, que tiró al suelo. Entendía que seguridad debió impedir ese incidente.