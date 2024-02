Paula Juste, eliminada en las series de los 200 mariposa

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La leridana Paula Juste nadó ayer su segunda prueba en el Mundial de Doha con las series de los 200 mariposa. Como ocurrió con los 100 mariposa que nadó el domingo, tampoco pudo pasar ronda. La nadadora del CN Lleida fue decimonovena con un tiempo de 2:14.25 y lejos de un corte que con 2:12.59 marcó la portuguesa Mariana Pacheco Cunha. No pudo acercarse a su marca personal de 2:12.37 que le hubiera valido para meterse en semifinales.

El mallorquín Sergio de Celis tuvo la actuación más destacada de la delegación española en la jornada de ayer después de batir su récord de España en los 100 metros libres, pero que no le valió para acceder ni a la final ni para obtener la ansiada mínima olímpica, mientras que Hugo González, flamante medallista el martes de los 100 espalda, no superó las series de los 200 estilos.También se quedaron fuera de las semifinales Carmen Weiler en los 50 espalda (28.68) y el relevo mixto 4x100 estilos formado por Weiler, María Daza, Carles Coll y Mario Mollá (3:49.07).En waterpolo femenino, Estados Unidos volvió a ser una piedra en el zapato de España, que vivió su particular día de la marmota ante el equipo de Adam Krikorian, que ha ganado ocho de los últimos partidos disputados entre ambos equipos, es lo que ocurrió ayer en la semifinal del Mundial de Doha (11-9).Seguramente es un bloqueo mental, tal vez un complejo de inferioridad. En todo caso es digno de estudio. España siempre vive su particular ‘vía crucis’ ante las norteamericanas, que han ganado a las de Miki Oca en finales olímpicas y mundiales, o como ayer, en una semifinal de un Campeonato del Mundo. El seleccionador Miki Oca admitió que “no hemos tenido opción. Estados Unidos defiende muy bien y hemos hecho 9 goles, que no es poco y no está mal. Pero ellas han encontrado en ocasiones demasiado fácil nuestra portería y han sido mejor. A felicitarlas”, se sinceró.Quien luchará hoy por acceder a la final es la selección española masculina, que se enfrentará a Italia (14.00). Los españoles, que fueron terceros en el pasado Mundial de Fukuoka 2023, quieren dar un paso más.