“Si ganamos 3 o 4 partidos en casa nos salvaremos”

El Finques Prats Lleida Llista se encuentra por primera vez en lo que va de temporada en la zona de descenso directo, una situación que espera empezar a revertir el domingo ante el Sant Just, el primero de los cinco partidos que jugará en casa de los ocho que le quedan hasta el final de la fase regular. Su presidente, Enric Duch, reconoce que “son ocho finales”, pero ve “una ventaja” que cinco de ellas se jueguen en el Onze de Setembre. “En casa es donde nos jugaremos la permanencia. Creo que si ganamos tres o cuatro partidos estaremos salvamos. También estoy convencido de que a la que ganemos un partido y los jugadores se saquen el bloqueo que tienen encima, la dinámica va a cambiar. Ellos también están convencidos de que será así”, afirmó.

Duch, que ya ha vivido situaciones límite, como la desaparición del club que evitó en 2010 liderando una junta gestora, o la permanencia lograda en la última jornada de la temporada 2015-2016, tiene claro que el equipo no merece estar en esta situación por juego e imagen. “Casi todos los partidos que hemos perdido lo hemos hecho por un solo gol, y dejando escapar puntos que teníamos casi en el bolsillo. El equipo no se merece estar en esta situación de la manera que está jugando. Tengo la sensación de que tenemos un gran equipo, que juega muy bien, pero que no suma, y esos pequeños detalles que nos han privado de ganar algún partido que teníamos encaminado nos han provocado estar así ahora, con la presión cada vez mayor”, indicó.El presidente listado tiene confianza plena en sus jugadores y el staff técnico para revertir la situación, pero “tenemos que comenzar a sumar ya porque si no cada vez se nos pondrá más complicado, ya que el resto de equipos de abajo tampoco aflojan”, apuntó.