Sin Open Vall Fosca por falta de nieve

La organización de la travesía internacional de esquí de montaña Open Vall Fosca, que el próximo día 24 iba a celebrar su decimosexta edición, anunció ayer una nueva cancelación, la cuarta de forma consecutiva. La falta de precipitaciones y el mal estado en el que se encuentra la poca nieve que hay en la zona, que no garantiza la seguridad de los esquiadores, han obligado a la organización, compartida entre el Club Esquí Pobla de Segur (CEPS) y el ayuntamiento de la Torre de Capdella, a tomar esta decisión.

“La falta de nieve en todo el Pirineo, que afecta también a la Vall Fosca, obliga a suspender la carrera de esquí de montaña que se tenía que celebrar el 24 de febrero. La organización ha mantenido la esperanza hasta el último frente atlántico, ya que algunas previsiones daban la posibilidad de una nevada abundante que no se ha producido”, según el comunicado. Albert Blázquez, director de la prueba, reconocía ayer que “hemos esperado hasta el último momento por si la meteorología nos era propicia, pero las previsiones no son nada buenas y hemos tenido que suspenderla porque no hay nieve, y la que hay está en cotas muy altas. El recorrido arranca normalmente en los 1.700 metros y ahora tendríamos que ir buscar la nieve por encima de los 2.200, lo que hace inviable hacer un itinerario”. Esta decimosexta edición del Open Internacional Vall Fosca, que nació en 1995 y tiene carácter bianual, lleva cuatro años seguidos posponiéndose, ya que la última vez que se celebró fue 2019. En 2021 tuvo que cancelarse debido a las restricciones que todavía había por la pandemia de la Covid y los años sucesivos, 2022, 2023 y el presente, las cancelaciones han sido motivadas por la falta de nieve.