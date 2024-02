El deporte de Lleida ahorra agua a pesar de salvarse de restricciones por la sequía

Publicado por X. MADRONA / c. MONGE

La sequía causa estragos en Cataluña y la Generalitat ha decretado el estado de emergencia en las cuencas internas, que en Lleida sólo incluyen parte del Solsonès. En Ponent, la situación es notablemente mejor, pero a pesar de eso el deporte leridano ya ha tomado medidas para ahorrar agua y está concienciado sobre esta cuestión.

La peor sequía registrada en Cataluña en mucho tiempo tiene dos caras: fuertes restricciones en Barcelona y Gerona, mientras que casi todo Lleida y la mayor parte de Tarragona son la excepción al pertenecer a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), una cuenca con mejor situación hídrica que el sistema del Ter-Llobregat. Por eso el deporte leridano, aunque lleva tiempo concienciado con la necesidad de ahorrar agua, todavía no se encuentra afectado por las duras restricciones.

Las pistas de tenis de tierra batida necesitan riego, aunque en invierno no es tan urgente.

Lleida no se encuentra en fase de emergencia, a diferencia de otras ciudades como Barcelona, Gerona y doscientos municipios más. A pesar de eso, hay medidas encaminadas al ahorro de agua tanto en instalaciones públicas como privadas. Uno de los casos más llamativos es el del Club Tenis Lleida, que meses atrás llegó a tener que recurrir a camiones cisterna para regar las pistas de tierra batida, en los cuales el riego es vital para mantener la calidad de la superficie. “fue una cosa puntual”, aclara el presidente del club, José Luis Solans, pero trabajan varias opciones para atender las necesidades, tanto de las personas como de las instalaciones. Entre estas, una prospección del suelo en busca de aguas subterráneas y está en fase de estudio reutilizar y redistribuir el agua de las duchas. El CTE. Lleida, como la gran mayoría de clubs, cuenta con botones de las duchas con temporizador que se revisan periódicamente para que no puedan quedar enganchados.Lleida ciudad cuenta, además, en invierno con un aliado meteorológico característico como|cómo es la niebla. “Tenemos el riego cerrado desde hace semanas porque en invierno la niebla nos ayuda a mantener las pistas de tierra”, apunta a Jordi Cassanya, gerente del Sícoris Club. Y es que la condensación que se crea con la humedad que desprende la popular niebla ayuda en este sentido. También hay clubs de tenis que no tienen tantos problemas con las pistas como el CN Lleida, en el que la mayoría de las superficies son sintéticas, lo cual se denomina pista rápida en el argot tenístico.

Los clubs de fútbol leridanos también están concienciados, a pesar de estar en una de las zonas no tan castigadas por la sequía, así que tienen un poco más de licencia de momento. Los que tienen césped natural como el Lleida Deportivo no pueden renunciar a un riego con cierta asiduidad porque sería peor el remedio que la enfermedad si la hierba se estropeara y hubiera que cambiarla. Es verdad, no obstante, que es en verano, con las altas temperaturas, cuando el riego de los campos, sean de césped natural o artificial como la mayoría de los clubs de base, es esencial.

“La situación tiene que ser muy grave para que las restricciones se lleven a cabo aquí, aunque en pandemia ya vivimos una cosa similar y tiramos adelante”, señala Pep Castarlenas, director del gimnasio Ekke Viding. Castarlenas, vocal en la patronal catalana de gimnasios, Adecaff, reconoce que “a nuestra asociación hay compañeros muy preocupados, pero en Lleida no estamos en ningún fase”.La sequía parecía tener impacto a las estaciones de esquí de Lleida, donde los cañones de nieve trabajaban a pleno rendimiento para garantizar la temporada a causa de la falta de nieve natural. Sin embargo, nevadas que han acumulado hasta treinta centímetros en el Pirineo y lluvias a lo largo del fin de semana pasado han aumentado las reservas en los embalses de Lleida. Oliana y Rialb, en el Segre, rozan los 160 hectómetros cúblicos. El primero tiene 7 más y el segundo ha ganado 75 con respecto al año pasado por estas mismas fechas, según datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

La amenaza de la sequía y lo que ocurre en la Cataluña interior y en Barcelona no pasa desapercibido en Lleida, a pesar de estar en una mejor situación. La Paeria recuperó en este sentido en octubre el Foro del Agua con la celebración de una nueva edición en la cual asistió a una amplia representación de los sectores implicados en la gestión del agua. Fèlix Larrosa aseguró que Lleida está haciendo una buena gestión de este recurso, pero que se tiene que seguir trabajando para alcanzar la excelencia. El foro, que no se convocaba desde el 2019, sirvió para debatir y reflexionar sobre el uso que se hace de este recurso y de cómo avanzar hacia una mejor optimización.

José Luis Solans, presidente del Club Tenis Lleida: «Estamos ante un problema grave»

José Luis Solans.

José Luis Solans asegura que “en el club tenemos claro desde hace tiempo que hay que consumir menos agua porque estamos ante un problema mucho grave, pero pediría a las instituciones, que hace años que tendrían que haber tomado medidas y se ha perdido un tiempo muy valioso, que no generalicen en las restricciones sino que lo hagan de una manera gradual y propocionada”.Entre las medidas que han adoptado o quieren adoptar en el CTE. Lleida figuran la prospección de tierras en busca de aguas subterráneas, la reutilización y redistribución del agua de las duchas, reducir la presión en la distribución del agua, tener contadores de riego en aspersión y el sistema de botones con temporizador. Incluso llegaron a recurrir a camiones cisterna hace unos meses para regar las pistas de tierra batida.

Pep Castarlenas, director de Ekke Viding: «Hemos bajado el consumo de agua un 30%»

Pep Castarlenas.

Pep Castarlenas, que dirige el mayor gimnasio de toda la provincia, destaca que “aunque no estemos afectados por las restricciones, sí que tenemos que tener conciencia de la gestión y el ahorro de agua. Nosotros ya hemos conseguido reducir el consumo en un 30% tan sólo instalando duchas y grifos difusores. Es una medida simple que sería muy recomendable aplicarla también en las casas particulares. Nosotros ya los pusimos el año pasado y ahorras una barbaridad de agua. Son muchos litros que se ahorran al año". También han concienciado a los socios con carteles que recuerdan la necesidad de hacer un consumo responsable del agua, una cosa que según Castarlenas “aplicamos hasta la lavandería" . De todas maneras, hace un llamamiento a la calma. “Mientras no haya fase 2, podemos estar tranquilos. Harían cerrar duchas pero no todas y lo peor sería la fase 3, en qué sí que se tendría que elegir entre duchas o piscinas”, concluye.

Marta Ramis, gerente del Raimat Golf Club: «Hace tres años que hacemos los deberes»

Marta Ramis.

Maria Ramis, gerente del Raimat Golf Club, explica que “hace tres años que hacemos los deberes y aplicamos medidas para gastar menos agua”. Recuerda que “el campo de Raimat no está afectado, porque regamos con agua del Canal de Aragón y Cataluña y las medidas afectan a los que utilizan las cuencas interiores.” Rechaza también lo que considera “una crítica fácil cuando dicen que en los campos de golf gastamos mucha agua. No es cierto. En invierno no se riega, porque el frío y la niebla lo hacen innecesario. Cuando hace calor, todo el césped se tiene que regar”. Con respecto a las medidas que han tomado por iniciativa propia dice que “ya hace tiempo que pusimos en el campo waste áreas, zonas en las cuales se ha sustituido el césped por arena o gravilla, que hace que la superficie a regar sea menor”, y añade que “el campo de prácticas ya hace tiempo que no lo regamos. La hierba se ha vuelto marrón, pero se puede utilizar igualmente y supone un ahorro mucho importando de agua”. Afirma que “en un futuro se tendría que facilitar que las instalaciones deportivas pudieran regarse con agua regenerada”.

Vicente Javaloyes, director general Lleida Esportiu: «Si no se riega el césped, no se puede competir»

Vicente Javaloyes.JCMC

Vicente Javaloyes, director general del Lleida Esportiu, cree que el césped, bajo cualquier circunstancia, se tiene que regar, porque de lo contrario no se puede competir como lo estamos haciendo ahora” y recuerda que, “ahora mismo, mantener el césped en los dos campos que tenemos –Campo d'Esports y Annex– supone un gasto de unos 9.000 euros en el mes. Si los campos se dejan de regar, el césped se muere y volver a colocarla más tarde costaría quizás 40.000 euros”.

Javaloyes explica que “en la fase en que estamos ahora nosotros no tenemos restricciones, ni de uso de duchas ni de riego. Si pasáramos a la siguiente fase sí que tendríamos que dejar de utilizar las duchas, pero podríamos seguir regando. También tenemos temporizadores, lo cual representa un importante ahorro en el consumo del agua. Dejar de utilizar las duchas sería más molesto para los equipos visitantes porque nuestros jugadores pueden hacerlo en sus casas, pero afrontar un viaje largo sin ducharse sería un serio inconveniente”.

Paco Rodríguez, presidente de la UE Balàfia: «Si hay que tomar medidas, se toman»

Paco Rodríguez.CMC

Paco Rodríguez, presidente de la Unión Deportiva Balàfia, es de la opinión que si hay que aplicar medidas a causa de la sequía, se hace. “Ya se tomaron medidas por una cuestión de salud cuando la covid, entonces la gente se duchaba en casa y no pasó nada. Si hay que volver a hacerlo, se hace.” De todos modos, explica que “nadie nos ha comunicado nada sobre medidas, así que estamos funcionando como siempre. En las duchas tenemos temporizadores, con lo cual siempre ahorras agua, porque después también habría que ver si los jugadores gastan más agua duchándose al club, que es una cosa que se hace rápido, o haciéndolo a sus cases”.Pel que hace al riego del césped, lo ve imprescindible en verano. “Ahora no se riega porque no es necesario, pero cuando hace calor se tiene que hacer a toda costa, porque en cualquier caída los jugadores se quemarían.“Rodríguez confía que, con el nuevo césped que la Concejalía tiene que instalar muy pronto, “el ahorro de agua será todavía mayor, aunque en verano siempre será necesario”.

Jordi Cassanya, gerente del Sícoris Club: «Hay sectores que gastan más que el nuestro»

Jordi Cassanya.

Jordi Cassanya lamenta que a la hora de hablar de consumo de agua se incida en el deporte. “Hay industrias y sectores que gastan mucha más que nosotros. En el club hemos reducido mucho el consumo de agua en los últimos años, entre un 20 y un 30 por ciento”, subraya. Hace tiempo que han tomado medidas de prevención, aunque recuerda que “nuestra zona de la cuenca de la CHE no está afectada por la sequía”. Por ejemplo, en el caso del riego, dice que “actualmente lo tenemos cerrado, en invierno no hace falta y cuando lo utilizamos no es agua de boca”. Cuentan con grifos difusores para ahorrar agua y han hecho campaña de concienciación.